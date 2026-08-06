La prevención y el cuidado de la piel, elementos básicos para evitar la aparición de melanomas

Para mantener una piel sana, es imprescindible protegerla y cuidarla - CLINICA BIOMIUM

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 6 de agosto de 2026.

Desde la Clínica malagueña Biomium se señala que la exposición solar sin protección acelera el envejecimiento cutáneo y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel, por lo que recomienda combinar hábitos saludables con tratamientos médicos que favorezcan la regeneración, hidratación y salud de la piel tras el verano

El verano es sinónimo de playa, piscina y actividades al aire libre, pero también de una mayor exposición a la radiación ultravioleta, principal responsable del envejecimiento prematuro de la piel y uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del cáncer cutáneo. En una comunidad como Andalucía, donde el sol forma parte del estilo de vida durante gran parte del año, los especialistas recuerdan que proteger la piel debe convertirse en un hábito diario y no únicamente durante las vacaciones.

La incidencia del melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo continúa aumentando. En Andalucía se diagnostican entre 10 y 12 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, unos 2.300 casos anuales de tumores cutáneos. En el caso de la provincia de Málaga se detectan alrededor de 600 nuevos casos de melanoma cada año, una cifra que pone de manifiesto la importancia de reforzar la prevención, la protección frente al sol y el diagnóstico precoz.

Pero los efectos del sol no se limitan al riesgo oncológico. La radiación ultravioleta también acelera el fotoenvejecimiento, favoreciendo la aparición de manchas, pérdida de elasticidad, deshidratación, arrugas y líneas de expresión, alteraciones que muchas personas detectan precisamente al finalizar el periodo estival.

En este contexto, desde la clínica Biomium recuerdan que, una vez finalizado el verano o tras periodos prolongados de exposición solar, es recomendable realizar una valoración profesional del estado de la piel para recuperar su hidratación, luminosidad y calidad.

"La mejor medicina sigue siendo la prevención. La piel tiene memoria y cada exposición solar sin la protección adecuada deja una huella que se acumula con el paso de los años. No debemos preocuparnos únicamente por la estética; estamos hablando también de salud. Cuidar la piel hoy es prevenir problemas mucho más importantes en el futuro", afirma Manuel Soto, gerente de Biomium.

Además de mantener una adecuada protección solar durante todo el año, Biomium pone a disposición de sus pacientes diferentes tratamientos médicos adaptados a las necesidades de cada piel, especialmente indicados para reparar los efectos producidos por la exposición solar.

Entre ellos destacan los neuromoduladores, que ayudan a suavizar las líneas de expresión y prevenir la formación de arrugas dinámicas mediante la relajación controlada de la musculatura facial, ofreciendo un aspecto más descansado y natural.

Asimismo, los especialistas de la clínica recomiendan los tratamientos con Skinbooster, indicados para recuperar la hidratación profunda de la piel, mejorar su elasticidad y aportar luminosidad, especialmente tras el estrés oxidativo provocado por el sol, el calor y la deshidratación propios del verano.

Para quienes buscan mejorar la salud y el aspecto de la piel mediante un procedimiento no invasivo, Biomium también ofrece Hydrafacial, un tratamiento de última generación que limpia, exfolia, extrae impurezas e hidrata la piel de forma simultánea.

Con el paso del tiempo, la piel pierde luminosidad, hidratación y firmeza debido a factores como la exposición solar, la contaminación y el envejecimiento natural. Además, la acumulación de impurezas, la obstrucción de los poros y la falta de una limpieza profunda pueden favorecer la aparición de imperfecciones, líneas de expresión y un tono apagado.

En este sentido, Hydrafacial se presenta como una solución eficaz, indolora y no invasiva que revitaliza la piel desde la primera sesión, proporcionando un rostro más fresco, uniforme y luminoso. Además de aplicarse en el rostro, este tratamiento también puede realizarse en cuello, escote, espalda, manos e incluso glúteos, mejorando la calidad de la piel en diferentes zonas del cuerpo.

"Hoy contamos con tratamientos muy eficaces que ayudan a recuperar la piel después del verano, pero siempre insistimos en que ningún procedimiento sustituye a una correcta prevención. Nuestro objetivo es mantener una piel sana durante todo el año, combinando hábitos saludables con la medicina estética más avanzada y siempre desde un enfoque médico y personalizado", añade Manuel Soto.

Cinco consejos para cuidar la piel durante el verano

Los especialistas de Biomium recuerdan una serie de recomendaciones básicas para disfrutar del sol de forma segura:

Utilizar protector solar de amplio espectro SPF 50+ y renovarlo cada dos horas o tras el baño.

Evitar la exposición directa entre las 12:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación ultravioleta alcanza su mayor intensidad.

Complementar la protección con sombreros, gafas homologadas y ropa adecuada.

Mantener una correcta hidratación, tanto bebiendo agua como utilizando productos hidratantes específicos para la piel.

Revisar periódicamente lunares y manchas, consultando con un especialista ante cualquier cambio en su tamaño, forma, color o aspecto.

Desde Biomium insisten en que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz frente al cáncer de piel y el envejecimiento cutáneo. Adoptar hábitos responsables frente al sol, mantener una rutina de cuidados adaptada a cada persona y acudir a revisiones periódica