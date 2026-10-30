Un proyecto de la UIC para la detección precoz de la ELA, seleccionado por el programa CRAASH del Biocat

Estel Gubianes, Estel Massip y Roger Solsona son los tres estudiantes que trabajan en el proyecto ALSense - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

Los estudiantes del Grado en Ciencias Biomédicas y del Máster en Investigación Biomédica Experimental y en Gestión de la Empresa Biomédica de la universidad Estel Gubianes, Estel Massip y Roger Solsona trabajan en el desarrollo de un biosensor capaz de detectar biomarcadores relacionados con la enfermedad a partir de muestras no invasivas

El proyecto, ALSense, es uno de los siete escogidos para formar parte de la 9ª edición del programa de aceleración CRAASH Barcelona, que ofrece apoyo especializado para acercar las innovaciones en salud al mercado

El equipo recibirá mentoría de expertos europeos y norteamericanos, entre ellos profesionales del CIMIT en Boston, y participará en actividades de validación de mercado, desarrollo del modelo de negocio y preparación para presentar el proyecto ante un jurado de inversores

Barcelona, 29 de octubre de 2026. El proyecto de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ALSense para la detección precoz de la ELA con muestras no invasivas ha sido seleccionado por el Biocat para participar en su programa de aceleración CRAASH Barcelona (2026-27), coorganizado junto con el CIMIT, de Boston. Se trata de uno de los siete escogidos en la 9ª edición del programa, que ofrece apoyo especializado para acercar las innovaciones en salud al mercado.

ALSense es una iniciativa de la estudiante del grado en Ciencias Biomédicas Estel Gubianes y de los alumnos del Máster en Investigación Experimental y del Máster en Gestión en la Empresa Biomédica, Estel Massip y Roger Solsona, respectivamente, que trabajan en el desarrollo de un biosensor capaz de detectar biomarcadores relacionados con la enfermedad a partir de muestras no invasivas.

La plataforma en desarrollo permite la detección de un panel de tres biomarcadores presentes en sangre, con alta sensibilidad analítica, correlación con las distintas etapas clínicas de la enfermedad y tiempos de respuesta rápidos. El proyecto abarca la validación clínica de los biomarcadores, la ingeniería y caracterización de aptámeros específicos, el desarrollo y prototipado del dispositivo, y su posterior traslación al entorno clínico.

ALSense va dirigido a profesionales sanitarios y hospitales que buscan diagnósticos de ELA más rápidos, más fiables y económicos. Además, los estudiantes, que cuentan con el asesoramiento de la unidad de ELA del Hospital del Mar y de mentores del Departamento de Ciencias Biomédicas de la UIC (Dr Miguel Baena y Dr Luis Ruiz Ávila) para optimizar su propuesta, prevén la opción de integrar este biosensor en una plataforma portátil para su uso en entornos clínicos y de investigación, para mejorar así la monitorización de los pacientes y el seguimiento de la enfermedad.

Gracias al programa CRAASH, el equipo recibirá mentoría de expertos europeos y norteamericanos, entre ellos profesionales del CIMIT en Boston, y participará en actividades de validación de mercado, desarrollo del modelo de negocio y preparación para presentar el proyecto ante un jurado de inversores.

El programa, que también conecta al equipo con los ecosistemas de innovación de ambos continentes, permitirá avanzar en la viabilidad de la propuesta y explorar nuevas oportunidades para generar un impacto en los pacientes en un plazo de tres a cinco años.

ALSense se presentó por primera vez en la competición internacional de biología sintética iGEM, celebrada en París en 2025, y desde entonces ha evolucionado de manera notable. El mismo año ganó la 4a Muestra de Emprendimiento de la XEU, en el que compitieron iniciativas de doce universidades catalanas, y el Premio Santander X a Proyectos Emprendedores Universitarios. En 2026, ALSense ha participado en el 4YFN Barcelona, ha accedido al programa de preaceleración Healthcare de la Cecot y se ha adherido a la res NEUROAGE. Además, ha recibido recientemente la Ayuda IMPACTE 2026, que reconoce los proyectos con potencial de impacto en la sociedad, hecho que le permitirá empezar a desarrollar su producto mínim viable (MVP) en los laboratorios de Biomedicina de la UIC.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Para más información:

Anna Martínez Daries

Comunicación científica

ammartinez@uic.es

T. +34 691 293 308

Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès