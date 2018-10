COMUNICADO: Record go lanza su nueva web: alquilar un coche en solo 5 clics es posible

RECORD GO

Publicado 10/07/2018 9:44:28 CET

La nueva página web presenta un diseño renovado, con nuevas funcionalidades y servicios

Record go renueva su imagen y lanza nueva página web. En ella se integran elementos como la transparencia, una usabilidad más sencilla, más información, y, sobre todo, un proceso de reserva optimizado que permite alquilar un coche en solo 5 clics. En palabras de Antonio C. Montes, responsable de Marketing y TI : “Para nosotros, como empresa, es esencial que un cliente pueda reservar de forma cómoda y ágil y que, al mismo tiempo disponga, en todo momento, de información suficiente sobre los productos que le estamos ofreciendo, para que pueda elegir el que mejor se adapte a sus necesidades”.

Con esta nueva propuesta de página web, Record go marca el comienzo de una nueva etapa, en la que la experiencia de usuario y el diseño multiplataforma adquieren un papel protagonista. Este nuevo diseño mejora la estructura de presentación de los servicios que ofrece Record go en su web www.recordrentacar.com, haciendo más intuitiva la navegación entre páginas y facilitando el acceso desde diferentes dispositivos. Además, junto a este diseño renovado, Record go presenta su nuevo sistema de tarifas de alquiler con opciones para todos los bolsillos y nuevos complementos opcionales, con el objetivo de que sus clientes puedan disfrutar de su alquiler personalizado y tengan las mejores vacaciones posibles.

Desde Record go, han querido destacar la importancia que ha tenido la escucha activa de las valoraciones de sus clientes en el proceso de diseño de su nueva web: “Un elemento clave en la creación de esta nueva página ha sido la integración de las necesidades de nuestros usuarios en la maquetación. Hemos recopilado los comentarios que nos han ido transmitiendo nuestros clientes y las nuevas necesidades de un mercado cada vez más mobile, mejorando en todo momento la transparencia de información en el proceso de alquiler.”

