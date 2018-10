COMUNICADO: La Sanidad apuesta por la firma digital manuscrita

Actualizado 15/11/2016 11:15:44 CET

La firma digital manuscrita se impone en centros de salud y hospitales, tanto en la sanidad pública como en el sector privado. De esta manera, por fin se resuelve el problema de la acumulación del papel en el historial médico.

La sanidad ha invertido muchos recursos en la digitalización de los expedientes y en la Historia Clínica Electrónica. Hace tiempo que toda la documentación clínica relativa a informes de salud y pruebas médicas se ha digitalizado, de forma que la gestión de su ciclo de vida es totalmente electrónica.

Pero el objetivo del cero papel no se había alcanzado todavía, ya que existen muchos documentos donde se hace necesario recabar la firma de los pacientes. Por lo que no se pueden incorporar al historial digital: Consentimientos informados, cláusulas de protección de datos personales y compromisos de pago se escapan a la digitalización. La necesidad de la firma supone un contratiempo importante para la consecución del gran objetivo: cero papel. Los Centros de Salud siguen acumulando miles de documentos en papel y por tanto, su digitalización y su vinculación a la Historia Clínica Electrónica se hace imprescindible hoy en día.

La firma digital manuscrita, que permite firmar cualquier documento como si fuera un papel, aporta la seguridad jurídica suficiente a la gestión de estos documentos. edatalia.com, compañía especializada en soluciones de firma digitalizada, ha dado con la solución desarrollando una tecnología con la que el paciente puede dar su consentimiento con plena validez probatoria (avalada por CUATRECASAS) firmando sobre un tablet.

Uno de los mayores retos a la hora de implantar la tecnología y absorberla en la operativa diaria del centro de salud ha sido adaptar la solución a las necesidades de cualquier proceso de firma. La realidad nos ha enseñado que cada Centro es único y tiene sus propias articularidades. Por ello, la flexibilidad de edatalia.com es una de sus características más apreciadas por los profesionales e integradores del sector. Con una correcta configuración, puede satisfacer cualquier circuito o flujo de firma: firma en consulta en presencia del médico, firma en movilidad, firma centralizada en recepción/admisión, firma para pacientes encamados, firma para representantes legales. Atendiendo a las exigencias legislativas, se contempla también la firma de revocaciones para aquellos pacientes arrepentidos.

Otro aspecto diferenciador es que permite combinar la firma digitalizada del paciente con la firma electrónica cualificada del Facultativo o del centro aprovechando el despliegue certificados digitales colegiales que en muchos centros es una realidad. Este enfoque de complementariedad es muy valorado por los equipos directivos.

Las diferentes versiones de ecoSignature están diseñadas para ser integradas con los sistemas del hospital (HIS) con lo que los integradores especializados en el sector también juegan un papel muy importante en los proyectos de edatalia.

Otra de las grandes ventajas en cuanto al despliegue tecnológico es que no requiere distribuir dispositivos a los pacientes. Por otra parte, las tabletas de recogida de firmas no representan un coste excesivo y finalmente, el producto resultante de la firma biométrica combinada con la firma electrónica, hacen rentable la inversión inicial. Por otro lado, el paciente no pone reticencias a la hora de firmar sobre tabletas puesto que ya las ha utilizado en otros ámbitos, como Correos, grandes superficies o en entidades bancarias. Como por ejemplo las tabletas digitalizadoras wacom, principal fabricante a nivel mundial de dispositivos de firma.

La custodia de consentimientos a largo plazo se resuelve mediante estándares de firma electrónica longeva y firma electrónica de archivo. Esta tecnología, que incorpora el sello de tiempo de un tercero de confianza y la validación del certificado en el momento de la firma, permite garantizar que el documento perdura en el tiempo sin modificaciones.

Hoy más que nunca, se hace necesario aprovechar cada posible mejora en un sector tan castigado por la crisis, sobre todo en el ámbito público.

edatalia.com, consultora tecnológica con más de diez años de experiencias en el ámbito de la firma electrónica y firma digital manuscrita, se ha volcado en la solución al problema. Sus soluciones garantizan tres requisitos básicos: rentabilidad, integración en el HIS y garantías probatorias del documento electrónico. La rentabilidad se debe medir en términos de mejora de la gestión del centro, además del ahorro de papel y espacio. La digitalización y la posterior gestión documental aseguran el ROI de la inversión.

edatalia desarrolla una familia de soluciones de firma digital capaz de integrarse con cualquier HIS y cualquier arquitectura tecnológica (incluso en entornos web). Por último, la validez probatoria de la soluciones de edatalia está avalada por prestigiosos abogados a nivel nacional.

La clave por tanto es NO GENERAR PAPEL para conseguir procesos electrónicos mucho más eficientes y rentables que los actuales

La consecución de los tres requisitos citados ha hecho posible que muchos hospitales y centros de salud, tanto privados como públicos, hayan confiado en la tecnología de edatalia. Y, a juicio de Alberto Urquiza, director asociado de la compañía, se espera que la generalidad de las organizaciones adopten a corto-medio plazo este tipo de soluciones.

