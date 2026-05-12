SegurChollo advierte de los límites del seguro médico privado ante un contagio de hantavirus fuera de España

Seguro médico privado ante un contagio de hantavirus - SegurChollo

(Información remitida por la empresa firmante)

El comparador especializado en seguros de salud recuerda que la cobertura cambia según el lugar del contagio: en España depende de la modalidad contratada y, fuera del país, la asistencia en viaje puede quedarse corta ante una hospitalización o una repatriación sanitaria

Madrid, 12 de mayo de 2026.- El reciente brote de hantavirus vinculado a un crucero ha reabierto una duda habitual entre los asegurados: qué ocurre si una persona se contagia de un virus de este tipo y necesita atención médica. La respuesta no es única. Según SegurChollo, comparador especializado en seguros de salud, la cobertura depende principalmente de dos factores: el país donde se produzca la infección y las garantías reales incluidas en la póliza.



Cuando el contagio se produce en España, lo habitual es que el seguro médico privado cubra la asistencia sanitaria dentro de las condiciones contratadas. Sin embargo, SegurChollo recuerda que no todas las pólizas ofrecen el mismo nivel de protección. Si la infección requiere ingreso hospitalario, la hospitalización solo estará cubierta si el seguro incluye expresamente esta garantía.



Un seguro de salud completo suele incluir consultas, urgencias, pruebas diagnósticas, especialistas y hospitalización. En cambio, una póliza básica limitada a consultas, pruebas diagnósticas o asistencia ambulatoria no asumiría el coste de una estancia hospitalaria privada derivada de la infección.



"Muchos asegurados creen que tener seguro médico privado significa tener cualquier atención cubierta, pero la diferencia entre un seguro completo y uno básico puede ser decisiva si aparece una enfermedad que requiere hospitalización", señalan desde SegurChollo.



La declaración de pandemia puede cambiar la lectura de la póliza

Otro punto relevante es la posible declaración oficial de epidemia o pandemia. Algunas pólizas pueden contener exclusiones relacionadas con situaciones sanitarias extraordinarias, epidemias o pandemias declaradas por la autoridad competente.



Durante la pandemia de COVID-19, muchas aseguradoras mantuvieron la asistencia sanitaria a sus asegurados. No obstante, SegurChollo subraya que aquella respuesta del sector no debe interpretarse como una garantía automática para cualquier crisis sanitaria futura. La recomendación es revisar el condicionado de la póliza y comprobar si existen exclusiones específicas por pandemia, epidemia o alerta sanitaria internacional.



Si el contagio ocurre fuera de España, el seguro médico puede ser insuficiente

El escenario cambia cuando la infección se produce durante un viaje al extranjero. Muchos seguros médicos privados incluyen una garantía de asistencia en viaje, pero esta cobertura suele estar sujeta a límites económicos, límites temporales y condiciones de uso.



En algunos productos del mercado, la asistencia sanitaria en el extranjero puede partir de importes como 12.000, 14.000, 15.000, 20.000 o 30.000 euros, según la compañía y la póliza contratada. Estos capitales pueden ser útiles ante una urgencia puntual, pero pueden quedarse cortos si el asegurado necesita hospitalización prolongada, pruebas complejas, soporte respiratorio, traslado medicalizado o repatriación sanitaria.



SegurChollo advierte de que la repatriación sanitaria no siempre está incluida en los seguros médicos privados o puede estar condicionada a autorización previa, límites económicos y criterios médicos fijados por la aseguradora. En un destino con sanidad cara o alejado de España, una emergencia médica puede superar con rapidez el capital disponible en la garantía de asistencia en viaje.



El seguro de viaje sigue siendo clave en destinos internacionales

Ante este tipo de situaciones, SegurChollo recomienda no confundir la asistencia en viaje de un seguro médico con un seguro de viaje completo. El seguro médico privado está pensado principalmente para la atención sanitaria habitual del asegurado, especialmente en España. La asistencia en viaje es una garantía complementaria que no siempre ofrece la protección suficiente para una emergencia internacional grave.



Un seguro de viaje específico puede incluir coberturas más amplias para gastos médicos, hospitalización, traslado sanitario, repatriación, regreso anticipado y asistencia 24 horas. Por eso, antes de viajar al extranjero, especialmente fuera de Europa o a países con costes sanitarios elevados, conviene comprobar tres puntos: cuánto dinero cubre el seguro médico fuera de España, si incluye repatriación sanitaria y en qué condiciones, y si existen exclusiones por epidemias, pandemias o alertas sanitarias.



"La idea clave es sencilla: un seguro médico completo puede ser suficiente para la asistencia sanitaria en España, pero para viajar fuera conviene valorar un seguro de viaje que cubra gastos médicos amplios y repatriación", explican desde SegurChollo.



Revisar la póliza antes de viajar evita falsas expectativas

SegurChollo insiste en que el problema no está solo en tener o no tener seguro, sino en saber qué seguro se tiene contratado. Dos pólizas de salud pueden parecer similares en precio, pero tener diferencias importantes en hospitalización, asistencia en viaje, capitales máximos, repatriación o exclusiones.



El comparador recomienda revisar la póliza antes de viajar y no esperar a sufrir una urgencia médica en el extranjero para descubrir los límites de la cobertura. En enfermedades que pueden evolucionar de forma grave, como determinadas infecciones víricas, la diferencia entre una consulta médica aislada y una hospitalización con traslado sanitario puede ser muy significativa.



Para ampliar información sobre la asistencia médica fuera de España, SegurChollo cuenta con un artículo específico sobre si sirve el seguro médico privado cuando se viaja al extranjero.



Sobre SegurChollo

SegurChollo es un comparador especializado en seguros de vida y salud que ayuda a los usuarios a entender, comparar y contratar pólizas adaptadas a sus necesidades. El comparador permite revisar precios, coberturas y modalidades de seguro médico privado de distintas compañías, con un enfoque claro, práctico y orientado al ahorro.



Los usuarios que quieran revisar opciones antes de contratar o renovar su póliza pueden calcular el precio de su seguro de salud en el comparador de SegurChollo.

Contacto

Nombre contacto: SegurChollo

Descripción contacto: SegurChollo

Teléfono de contacto: 91 218 45 83