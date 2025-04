Servatrix Biomed capta más del 80 % de su ronda para tratar el hígado graso en tiempo récord

(Información remitida por la empresa firmante)

La biotecnológica Servatrix Biomed, spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid, ha iniciado con gran impulso su campaña de ampliación de capital a través de Capital Cell, la plataforma especializada en inversión biotecnológica y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Madrid, 29 de abril de 2025.- En tan solo unos días desde su lanzamiento oficial, el pasado 22 de abril, la compañía ha recaudado más del 80% del objetivo previsto, superando los 450.000 euros y atrayendo a más de 90 nuevos inversores en un tiempo récord.



Este ritmo de inversión confirma lo que muchos expertos ya anticipaban: Servatrix Biomed se ha convertido en una de las oportunidades más destacadas del sector biotecnológico español. Con una meta de 550.000 euros, esta ronda permitirá a la compañía acelerar el desarrollo de su innovadora terapia para el hígado graso, una enfermedad silenciosa que afecta a más del 25% de la población mundial y que, hasta ahora, carece de una solución terapéutica realmente eficaz.



Liderada por el catedrático Antonio Cuadrado, del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, Servatrix ha desarrollado una tecnología propia y patentada que actúa de forma directa sobre los mecanismos de estrés oxidativo e inflamación celular. Los resultados preclínicos no dejan lugar a dudas: una marcada reducción de la inflamación hepática y una mejora sustancial del perfil metabólico, frenando la progresión de la enfermedad hacia fases más graves como la fibrosis o la cirrosis.



La validación científica, la robustez de su propiedad industrial y el potencial de un mercado que superará los 31.000 millones de dólares en menos de una década sitúan a Servatrix en una posición privilegiada. La aprobación reciente del primer tratamiento por parte de la FDA no ha hecho más que confirmar la urgencia y oportunidad de este campo terapéutico, donde aún queda mucho por hacer.



En paralelo al éxito de su campaña de financiación, Servatrix Biomed ha sido seleccionada entre los ganadores de la 9ª edición del programa HealthStart madri+d, recibiendo un premio en forma de financiación adicional para su desarrollo, este premio reconoce la excelencia de su propuesta de innovación biomédica y su potencial para transformar el tratamiento de enfermedades hepáticas.



Además, Servatrix Biomed no solo destaca por su innovación biomédica, sino también por las condiciones que ofrece a sus inversores: la compañía cuenta con el sello de empresa innovadora del Ministerio de Ciencia e Innovación, lo que permite deducciones fiscales de hasta un 50% en el IRPF por inversión gracias a la Ley de Startups.



Una tecnología diferencial, un equipo científico de primer nivel y una necesidad médica global hacen de Servatrix Biomed una propuesta de inversión única. El interés despertado en sus primeros días de campaña lo demuestra.



La campaña de ampliación de capital de Servatrix Biomed está actualmente activa y permanecerá abierta durante los próximos 30 días. Los inversores privados y particulares pueden sumarse al proyecto de forma fácil, segura y regulada a través de la plataforma Capital Cell. La inversión mínima es de 1.000 euros y puede realizarse directamente desde el siguiente enlace: https://capitalcell.com/campaign/servatr....



