Madrid, 28 de octubre.- Recuperar el cabello perdido con un resultado visible en apenas seis meses es una expectativa poco común en los procedimientos capilares. Sin embargo, el trasplante capilar que ofrece la Clínica Capilar Mora, dirigida y gestionada en exclusiva por el Dr. Jesús Aníbal Mora en Madrid, está marcando una diferencia real en el sector, dado que el doctor es el único que atiende y opera en su clínica sin necesitar sustitutos ni técnicos, esto marca una gran diferencia con otras clínicas. Su enfoque quirúrgico de alta precisión no solo reduce los plazos habituales, sino que también mejora la densidad y naturalidad del resultado final.

Este avance se logra gracias a la integración de la técnica FUE Zafiro HD con un tratamiento regenerativo propio del Dr. Mora, aplicado mediante mesoterapia. Esta combinación potencia la recuperación de los folículos trasplantados y acelera el crecimiento del nuevo cabello. Como resultado, el paciente puede ver los primeros cambios significativos a partir del tercer mes y una mejora completa en solo seis, frente al año que suele requerir un trasplante capilar convencional.

Un trasplante capilar con más densidad y una recuperación acelerada

El procedimiento desarrollado por el Dr. Mora emplea tecnología de microextracción mínimamente invasiva. La técnica FUE Zafiro HD permite obtener folículos de alta calidad sin dañar el tejido circundante. Una vez implantados, el tratamiento regenerativo exclusivo del centro activa los mecanismos naturales de cicatrización, favoreciendo una integración más rápida y duradera del injerto.

La densidad que se alcanza en cada trasplante capilar es superior a la media, lo que contribuye a un acabado más homogéneo y estéticamente natural. Además, el uso de materiales de última generación permite minimizar las molestias y reducir el tiempo de inactividad tras la cirugía.

Calidad médica, atención personalizada y proyección internacional

Ubicada en el centro de Madrid, la Clínica Capilar Mora ha logrado consolidarse como un referente en el sector del trasplante capilar. Su enfoque exclusivo de atención personalizada y su número limitado de pacientes diarios garantizan un seguimiento minucioso de cada caso.

Pacientes de distintos países han elegido esta clínica no solo por sus resultados visibles en menos tiempo, sino también por la confianza que inspira su equipo médico y el compromiso con la excelencia que define al Dr. Jesús Aníbal Mora.

