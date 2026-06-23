Tecnología aplicada a la podología; cómo mejorar la pisada y prevenir lesiones - Elixium Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio

No siempre se le da importancia a la forma de caminar, pero una mala pisada puede acabar provocando molestias que van más allá del pie. En algunos casos, los problemas terminan afectando a tobillos, rodillas, caderas o incluso la espalda, una realidad que observan habitualmente los especialistas de Elixium Clinic. Por eso, la podología actual presta cada vez más atención al análisis biomecánico y a la prevención.

Una forma diferente de estudiar la pisada

Hace años, muchas valoraciones se basaban principalmente en la exploración clínica. Hoy, la tecnología permite disponer de información mucho más detallada sobre cómo apoyamos el pie y cómo se distribuyen las cargas durante la marcha. Estos datos ayudan a detectar alteraciones que a simple vista pueden pasar desapercibidas.

El escáner plantar 3D aporta una visión más precisa

Uno de los avances más destacados es el análisis tridimensional del pie. En Elixium Clinic se utiliza un Escáner Plantar 3D Nº1 con patente mundial, capaz de obtener una imagen detallada de la planta del pie y realizar mediciones con una gran precisión. Esta información sirve de apoyo para valorar cada caso y estudiar posibles alteraciones biomecánicas.

Prevenir antes de que aparezcan las molestias

Muchas lesiones no surgen de repente. En ocasiones, pequeños desequilibrios mantenidos durante años terminan generando sobrecargas o dolores que afectan al día a día. Detectar estos problemas a tiempo permite actuar antes y evitar que evolucionen.

La incorporación de nuevas tecnologías ha cambiado la forma de abordar muchas patologías relacionadas con el pie. En Elixium Clinic, centro médico avanzado en Sabadell, la unidad de podología y biomecánica cuenta con herramientas especializadas para el diagnóstico y tratamiento de diferentes alteraciones. Más información en elixiumclinic.com

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