Tecnología y atención integral: el modelo de Dona i Nen Fertility en reproducción asistida

Tecnología de laboratorio aplicada al análisis y seguimiento emb - Dona i Nen Fertility

(Información remitida por la empresa firmante)

La medicina reproductiva ha experimentado un avance significativo en los últimos años, y cada vez más pacientes buscan soluciones que combinen experiencia clínica, innovación tecnológica y un enfoque integral del tratamiento. En este contexto, Dona i Nen Fertility aplica la última tecnología en reproducción asistida para ofrecer las mejores posibilidades de embarazo a cada paciente, adaptando los tratamientos a sus necesidades individuales

Barcelona, 23 de julio de 2026.- El modelo de fertilidad integrativa de Dona i Nen Fertility combina la medicina reproductiva basada en la evidencia científica con un abordaje multidisciplinar que contempla la salud física, emocional y nutricional de cada paciente. Este enfoque permite que cada tratamiento esté diseñado para maximizar las probabilidades de éxito, asegurando un acompañamiento completo en todas las etapas del proceso reproductivo.



La clínica dispone de incubadores GERI con tecnología time-lapse, que permiten observar la evolución de los embriones de forma continua sin necesidad de extraerlos del incubador. También emplea sistemas de selección embrionaria, técnicas de diagnóstico genético preimplantacional y herramientas de trazabilidad, como el sistema Matcher, que facilita la identificación y el seguimiento de pacientes y muestras durante el tratamiento.



Estas tecnologías se aplican en procedimientos como la fecundación in vitro (FIV), la inseminación artificial y la vitrificación de óvulos, entre otros. Su utilización permite realizar un seguimiento preciso de los ciclos reproductivos, reforzar la seguridad de los procesos y facilitar una selección embrionaria basada en criterios clínicos y biológicos.



"La tecnología solo aporta valor cuando se utiliza para personalizar cada tratamiento y responder a las necesidades específicas de cada paciente", explica Elena Gálvez, gerente y embrióloga senior de Dona i Nen Fertility.



El equipo de especialistas de Dona i Nen Fertility trabaja de forma multidisciplinar, combinando conocimientos en ginecología, endocrinología reproductiva,enfermería,embriología y psicología, para abordar cada caso desde una perspectiva integral. Este enfoque asegura que cada paciente reciba un tratamiento adaptado a sus condiciones individuales, con la máxima precisión y acompañamiento durante todo el proceso.



En un entorno donde la fertilidad y la tecnología se cruzan constantemente, Dona i Nen Fertility demuestra que la integración de innovación y atención personalizada es clave para mejorar los resultados. La clínica reafirma su compromiso con la excelencia clínica, la seguridad de los pacientes y la búsqueda de la máxima efectividad en cada tratamiento.



Dona i Nen Fertility ofrece soluciones tecnológicas avanzadas combinadas con un enfoque humano y personalizado, orientado a ofrecer las mejores posibilidades de embarazo para cada paciente.

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