El artista Pablo Costeau, galardonado con los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial

Publicado 21/06/2019 12:39:48 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista y fotógrafo Pablo Costeau ha sido galardonado en el apartado de 'Excelencia Profesional' en la X edición de los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial (Prenamo 2019), celebrada en Madrid, por su talento profesional que, según han reconocido desde la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE), organizadores del certamen, "se trata de un talento inquieto e inconformista que busca cómo hacer que cosas sencillas se conviertan en grandes sensaciones".

Para este artista, obtener un Prenamo es un reconocimiento que no sabe si merece pero que le llena de ilusión. "Nunca pensé que mi estilo de fotografía, algo críptico, abstracto o cubista según los casos, tendría la aceptación que está teniendo". "Es casi como un sueño para mí el que mi visión onírica de la realidad sea compartida y apreciada por los demás", ha sostenido.

"Partiendo de un simple detalle, este artista puede desarrollar un proyecto amplio desede la construcción de escaparates originales hasta colecciones dignas de exponer en un museo", según han señalado desde ANDE. Costeau ha contado que desde hace ya casi cinco años tuvo la suerte de coincidir con la intervención de Daniel Buren en el Museo Louis Vuitton en Paris, que abordó la carcasa del edificio del Museo.

Desde entonces, Pablo se siente atraído por los pequeños detalles, las flores, los reflejos, los escaparates o simplemente una hilera de vasos al sol. Así, trata de transformar cada fotografía en el lienzo que le hubiera gustado pintar, aunque la realidad es que solo utiliza herramientas digitales para su elaboración.

Para el Costeau, "el artista debe estar satisfecho con la obra para seguir creando", por lo que "la creatividad, la disciplina de trabajo y el perfeccionismo son imprescindibles". Igualmente, el artista considera que para seguir creciendo es necesario "imaginar, soñar, plantearte nuevos retos, no renunciar a nada y, si es necesario, reinventarse", pero sobre todo, "no tener miedo al vacío, creer en tu trabajo, no transitar caminos ya manidos y buscar la excelencia sin perder la originalidad".

En cuanto a tendencias, ha explicado que los artistas en general y, los fotógrafos en particular, buscan diferenciarse y tener una imagen de marca para ser reconocibles. "Eso es positivo, pero el peligro está en el encasillamiento", ha reconocido al tiempo que ha apostado por la libertad de cada creador en contra del rédito comercial.

Como fotógrafo, Costeau ha señalado que trata de aportar a través de sus obras "una visión abstracta, onírica, más surrealista unas veces, cubista en otras ocasiones" para lo que pinta lienzos sin tocar un pincel, combina colores prescindiendo del óleo, de la acuarela o del pastel, así como dibuja trazos sin un lápiz en la mano. "Es una tarea extraña, pero es el camino que he elegido y el que me satisface cuando el resultado es el que espero", ha añadido.

Con respecto al futuro, le encantaría seguir con la fotografía artística buscando nuevos enfoques y ángulos de la realidad. Según ha reconocido el artista, "mi mayor reto es seguir buscando perlas escondidas que están ahí y que nuestra miopía nos impide ver".