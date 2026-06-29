10 hábitos para evitar el desaprendizaje estival sin renunciar a jugar: el cerebro no se va de vacaciones

Verano sin perder el ritmo - SMARTICK

(Información remitida por la empresa firmante)

El objetivo del verano no es adelantar temario, sino conservar la curiosidad, la confianza y el gusto por aprender. La propuesta de Smartick para vacaciones es sustituir los deberes tradicionales por retos breves, personalizados y adaptados al ritmo de cada niño. Bastan entre 15 y 30 minutos diarios de estimulación cognitiva para mantener activos los hábitos de aprendizaje durante el verano sin renunciar al juego ni al descanso

Madrid, 26 de junio de 2026.- Mientras las mochilas descansan y los horarios desaparecen, miles de familias se enfrentan al clásico dilema: cómo evitar el desaprendizaje estival sin convertir las vacaciones en una extensión del colegio. Aunque las clases terminen, el cerebro infantil sigue necesitando retos.

Expertos en educación recuerdan que la clave no está en llenar las vacaciones de deberes, sino en incorporar pequeñas actividades cotidianas que estimulen la curiosidad, la lectura, la lógica y la capacidad de resolver problemas. Basta con incorporar 15-30 minutos diarios de actividad mental estructurada y divertida para mantener el cerebro activo, mejorar la concentración y facilitar el regreso a clase en septiembre.

Hiwet Mariam Costa, doctora en Psicología Educativa por la Universidad de Trieste y experta en cognición numérica, afirma: "El verano es el momento ideal para que los niños hagan cosas distintas a las que realizan en el aula, pero que sigan siendo un verdadero reto intelectual. No se trata de repetir lecciones escolares, sino de estimular la curiosidad, la resolución de problemas y el pensamiento lógico mediante actividades cortas, lúdicas y naturales que enriquecen el cerebro sin restar ni un minuto de juego, playa o exploración libre". Lejos de las pantallas pasivas y del scroll infinito, estos hábitos combinan diversión real, rutina ligera y estimulación cognitiva. A continuación, la lista de 10 hábitos probados y fáciles de implementar que cualquier familia puede adoptar este verano:

1. Dedicar al cerebro 15 minutos de entrenamiento al día

No hacen falta cuadernos interminables ni largas sesiones de estudio. El dedicar entre 15 y 30 minutos diarios a una actividad adaptativa de matemáticas, lectura o pensamiento crítico ayuda a mantener activos los hábitos de aprendizaje durante las vacaciones. Plataformas como Smartick permiten hacerlo mediante sesiones breves, personalizadas y adaptadas al nivel de cada niño.

2. Proponer una "hora mágica" fija pero flexible

Las vacaciones son para romper horarios, pero mantener un pequeño momento fijo para los retos intelectuales facilita la constancia. Después del desayuno, antes de ir a la piscina o al volver de la playa pueden convertirse en momentos perfectos para activar el cerebro sin esfuerzo y reducir las negociaciones diarias.

3. Convertir el juego al aire libre en entrenamiento cerebral y un laboratorio de matemáticas

Calcular distancias, contar olas, estimar tiempos, repartir helados, llevar la puntuación de un juego o calcular cuánto tardará una carrera son oportunidades perfectas para desarrollar el razonamiento matemático de forma natural. El aprendizaje aparece cuando los números tienen un propósito real.

4. No solo leer: hablar sobre lo leído

La comprensión lectora mejora cuando los niños explican historias, cuentan lo que han leído, opinan sobre personajes o anticipan finales. Una conversación familiar sobre un libro, un cómic o un cuento ayuda a consolidar la comprensión mucho más de lo que parece. Herramientas como Smartick Lectura - coordinado por Fernando Cuetos, experto en lectoescritura- también permiten trabajar estas habilidades de forma adaptativa y entretenida.

5. Incorporar un reto familiar de lógica o estrategia diario

Una partida de ajedrez, damas, un sudoku en equipo, una partida de rummy, de cartas, un "¿qué pasaría si…?" o desafíos de pensamiento lateral son excelentes gimnasios mentales. Además de entretener, entrenan la atención, la planificación y la capacidad para resolver problemas.

6. Llevar un diario de verano "3 cosas"

Cada noche, escribir o dibujar: una cosa aprendida, una cosa que le hace feliz y una cosa que quiera probar mañana. Fortalecer la escritura y entrenar la reflexión, la memoria y la gratitud sin esfuerzo.

7. Explorar la naturaleza como laboratorio científico

Coleccionar piedras, observar insectos, hacer experimentos con agua y arena o formular hipótesis simples. Estimula la curiosidad y el método científico de forma lúdica. El verano ofrece un aula imposible de reproducir entre cuatro paredes.

8. Cuidar la alimentación y el sueño del cerebro

Dormir bien, mantenerse hidratado y seguir una alimentación equilibrada influye directamente en la atención, la memoria y el aprendizaje. El descanso es uno de los mejores "repasadores" gratuitos y una de las herramientas más eficaces para consolidar conocimientos.

9. Establecer un reto personal de 30 días

Elegir un hábito concreto y mantener la constancia durante todo el mes. La racha genera motivación y sensación de logro visible. La autoestima aumenta con el reto superado.

10. Cerrar cada día con una pequeña victoria

Revisar lo conseguido (un dibujo, una suma mental, una página leída, etc.) Valorar el progreso refuerza la autoestima y alimenta la motivación para seguir aprendiendo.

La Dra. Costa, que también forma parte del equipo de contenidos de Smartick, añade: Estos hábitos permiten aprovechar el verano de una forma inteligente:mantener el cerebro activo con retos distintos a los del aula, fomentar la autonomía y construir resiliencia cognitiva. El juego y la exploración siguen siendo la prioridad, pero una pequeña dosis diaria de estimulación estructurada evita pérdidas innecesarias y hace que los niños regresen al colegio con más seguridad y ganas. Estos hábitos complementan el juego, la playa o las vacaciones. Dejar que los niños corran, salten y desconecten es fundamental, evitar la pérdida de ritmo académico les ayuda a regresar al colegio con más confianza, autonomía y ganas de aprender.

Guía gratuita para familias

Smartick ha recopilado consejos en una guía práctica con actividades, ideas y recomendaciones para mantener las matemáticas, lectura y pensamiento crítico activos durante las vacaciones sin deberes tradicionales. https://www.smartick.com/lp/guia-verano/

Sobre Smartick

El método Smartick nace en 2009 de dos emprendedores españoles, Daniel González de Vega y Javier Arroyo. En septiembre de 2011 lanza la primera versión del programa Smartick Matemáticas. Desde entonces, el método basado en evidencias científicas se actualiza cada 5 semanas con nuevos contenidos y mejoras en la usabilidad y algoritmia. En 2021 lanza Smartick Lectura, para aprender a leer y mejorar la compresión lectora. En 2024 Smartick Thinking para aprender a pensar y ser menos manipulables.

Smartick ha recibido el reconocimiento de instituciones como el MIT, Harvard, INSEAD y Oxford University. La Comisión Europea le encomendó el objetivo de maximizar el rendimiento de los niños en edad escolar. En 2016 fue elegida una de las 15 mejores startups mundiales por The Next Web en Nueva York. En 2018, el Congreso de los EE.UU. reconoció con el "Eisenhower Fellowship" la labor de Smartick en la educación mundial. En 2024 la Revista Time seleccionó entre las 250 mejores empresas de tecnología educativa del mundo.

Miles de niños de 100 países resuelven a diario 2 millones de ejercicios en Smartick, con un equipo multidisciplinar de 100 personas: maestros, pedagogos, psicólogos, matemáticos, filólogos, ingenieros, filósofos y programadores.

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