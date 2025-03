El 25% las víctimas de accidentes de tráfico no reclama indemnización por desconocimiento; 6 situaciones

Madrid, 28 de marzo de 2025.-

Gracias a su sistema de recogida de macrodatos, el despacho online especializado en reclamaciones por accidentes de tráfico, Calculatuindemnizacion.es, ha identificado que un 25% las víctimas de accidentes no reclaman una indemnización simplemente por desconocimiento. Además, el 60% los afectados desconoce aspectos legales clave sobre los derechos que les asisten al sufrir un accidente. Esta falta de información provoca que muchas personas no reciban la compensación que les corresponde para su recuperación y bienestar.

Cuando se habla de reclamaciones por accidentes de tráfico, es común pensar en siniestros graves con daños evidentes. Sin embargo, existen muchas otras situaciones en las que las víctimas pueden tener derecho a una indemnización, aunque no siempre sean conscientes de ello.

6 situaciones desconocidas en las que tienes derecho a reclamar una indemnización por accidente de tráfico

Conocer los derechos es clave para no perder una compensación que puede cubrir gastos médicos, rehabilitación y otros perjuicios tras un accidente. A continuación, los abogados de Calculatuindemnizacion.es, especialistas en reclamaciones de indemnizaciones por accidentes de tráfico, comparten información relevante sobre seis situaciones desconocidas en las que también se puede reclamar una indemnización.

Pasajeros de un vehículo culpable

Si una persona viaja como pasajero en un coche cuyo conductor ha sido el responsable del accidente, también tiene derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos, incluso si el conductor es un familiar o amigo.

Concurrencia de culpas

En muchas ocasiones, el accidente puede involucrar una concurrencia de culpas, donde ambas partes implicadas tienen algún grado de responsabilidad. Aunque la víctima haya cometido algún error o imprudencia, sigue teniendo derecho a una indemnización, pero de forma proporcional al daño sufrido. La compensación se ajustaría a la responsabilidad que se determine para cada parte, y por ello, es muy recomendable contar con abogados expertos en reclamaciones de accidentes de tráfico. El equipo jurídico de Calculatuindemnizacion.es se especializa en este tipo de análisis, asegurando que la víctima reciba la máxima compensación posible de acuerdo con las circunstancias del accidente.

Accidentes en transporte público

Un frenazo brusco o una caída dentro de un autobús o tren pueden considerarse responsabilidad de la empresa de transporte, y se puede tener derecho a reclamar por las lesiones sufridas.

Colisiones con animales en la carretera

Los accidentes causados por la irrupción de un animal en la carretera pueden ser responsabilidad del propietario del animal o de la administración responsable si no ha tomado medidas adecuadas para evitar su presencia en la vía.

Atropellos en pasos de peatones o aceras

Uno de los tipos de accidentes más comunes son los atropellos a peatones, que suele implicar lesiones muy graves, ya que las víctimas se encuentran totalmente desprotegidas frente al impacto de un vehículo. La normativa de tráfico obliga a los conductores a ceder el paso y extremar la precaución en zonas urbanas, especialmente cerca de colegios, hospitales y áreas con alta afluencia de personas. Si el atropello ocurre en un paso de peatones debidamente señalizado, la responsabilidad suele recaer sobre el conductor. En casos en los que un vehículo invade una acera y atropella a un peatón, la culpabilidad es aún más clara. En particular, los cruces entre localidades son puntos especialmente peligrosos, pues los vehículos suelen circular a mayor velocidad que en vías urbanas y, en ocasiones, algunos conductores se saltan los semáforos, poniendo en riesgo la seguridad de los peatones. No obstante, existen situaciones de concurrencia de culpas, como cuando el peatón cruza fuera del paso de peatones o con el semáforo en rojo, pero el conductor iba a una velocidad inadecuada o distraído; en estos casos, la compensación se ajusta según el grado de responsabilidad de cada parte.

Accidentes con bicicletas y patinetes eléctricos

Los accidentes que involucran bicicletas o patinetes eléctricos se rigen por la normativa de vehículos de movilidad personal, la cual varía dependiendo de la localidad. Si un ciclista o usuario de patinete sufre un accidente contra un vehículo, otro ciclista o un peatón, puede reclamar una indemnización dependiendo de la responsabilidad del siniestro. En particular, se ha detectado el aumento de accidentes con patinetes eléctricos involucrados. En muchos casos, estos vehículos invaden carriles en rotondas o se saltan semáforos en cruces, generando situaciones de riesgo tanto para ellos mismos como para terceros. Sin embargo, estos accidentes pueden ser complejos de reclamar, especialmente cuando el patinete es el responsable, ya que muchos no cuentan con un seguro específico. En algunos casos, el seguro del hogar puede ofrecer cobertura, pero no todas las pólizas lo incluyen, lo que dificulta la reclamación de indemnizaciones.

Caso de éxito: Peatón atropellado en Asturias

Uno de los recientes casos resueltos de manera extrajudicial por Calculatuindemnizacion.es demuestra la importancia de una gestión integral en la reclamación de indemnizaciones. Se trató de una mujer de 37 años atropellada en Asturias por un vehículo en una colisión lateral. A pesar de contar con un atestado policial, no se registró parte amistoso. La víctima sufrió poli-fracturas en la rodilla y la pelvis, así como hematomas graves en la cadera, y requirió rehabilitación.

Gracias a la coordinación entre el equipo jurídico de Calculatuindemnizacion.es y el departamento de Centros Médicos, que trabajó con Nuba, uno de sus asociados, se logró un control preciso de la rehabilitación y de los informes médicos. Esto permitió mejorar la argumentación legal y optimizar la cuantificación del daño, lo que resultó en una indemnización extrajudicial de 3.876,83 €.

Según Carla Tonín, responsable jurídica de Calculatuindemnizacion.es: "Muchas personas desconocen sus derechos y, por miedo o desinformación, no reclaman indemnizaciones a las que tienen derecho. Contar con asesoramiento legal especializado es clave para garantizar una compensación justa".

Maximizar la indemnización con expertos.en accidente de tráfico

Contar con profesionales especializados en reclamaciones por accidentes de tráfico puede marcar la diferencia. La correcta gestión de la documentación, el conocimiento de los plazos y la estrategia jurídica adecuada son factores determinantes para obtener una indemnización justa. Calculatuindemnizacion.es ofrece un servicio online que optimiza los procesos y agiliza los trámites, además de acompañar a las víctimas durante todo el proceso con la atención de su equipo humano especializado. No tiene costes iniciales, ya que la víctima solo paga al obtener la indemnización, con una tasa de éxito del 98%. La media del despacho es aumentar la indemnización un 25% frente a lo que ofrece la compañía aseguradora. Además, si la póliza del seguro incluye defensa jurídica, gracias al derecho a la libre elección de abogado, los costes por los servicios jurídicos pueden estar completamente cubiertos, ocupándose de esta gestión el equipo de facturación. Antes de descartar la posibilidad de reclamar, es recomendable consultar con expertos que puedan evaluar cada caso de manera precisa.

