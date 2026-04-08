340 estudiantes de toda España competirán en Madrid por el título de mejor empresario virtual del país

XIV Final nacional Young Business Talents - YBT

- Los finalistas preuniversitarios, procedentes de 78 centros docentes, tendrán que demostrar sus habilidades directivas y talento empresarial en la decimoquinta final nacional de Young Business Talents que tendrá lugar el próximo 17 de abril

- Con el uso de un avanzado simulador, los estudiantes deberán tomar decisiones estratégicas en diferentes áreas empresariales para lograr la mayor rentabilidad para su empresa y conseguir la victoria

- Las comunidades autónomas que cuentan con mayor representación durante la final nacional son: Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana

- Desde octubre, más de 11.000 jóvenes de 406 centros docentes de toda España han competido en distintas fases online desde las aulas hasta conseguir un puesto en esta final presencial en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de abril de 2026.- Un total de 340 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 78 centros docentes de toda España, lucharán por el título de ‘mejor empresario virtual del país’ el próximo 17 de abril en Madrid durante la celebración de la decimoquinta final nacional de Young Business Talents, la mayor competición de simulación empresarial, organizada por ABANCA y Praxis MMT.

En esta última fase del programa educativo, los más de 300 estudiantes finalistas tendrán que poner a prueba sus habilidades en la toma de decisiones empresariales y demostrar su talento en la gestión de negocios para alzarse con la victoria. Los participantes se convertirán en auténticos directivos al tener que gestionar su propia empresa virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial: una empresa del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, para intentar llevarla al éxito.

Los finalistas, estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, con edades comprendidas entre los 15 y 21 años, estarán divididos en 100 equipos de entre tres o cuatro integrantes. Entre los 340 estudiantes se encuentran representadas un total de 14 comunidades autónomas que han conseguido hacerse un hueco en la final nacional. Las que cuentan con mayor número de participantes en esta edición son: Andalucía con 69 estudiantes, seguida de Cataluña con 49, Galicia (39), Castilla y León (37), Comunidad de Madrid (32) y Comunitat Valenciana con 29 estudiantes.

Durante la final, los jóvenes deberán tomar decisiones estratégicas en áreas clave como marketing, ventas, operaciones, producción, recursos humanos y finanzas. Para alzarse con la victoria, cada equipo tendrá que lograr que su compañía obtenga la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado, con los mejores resultados económicos dentro del entorno simulado en comparación con el resto de competidores.

Los equipos ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como a docentes, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su desarrollo profesional. Durante la pasada edición se alzaron con la victoria tres estudiantes de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid, que se proclamaron ganadores de la XIV edición de Young Business Talents.

En estas catorce ediciones, los estudiantes de Tarragona lideran el palmarés con cuatro victorias, seguidos por los de Pontevedra, con tres, y Barcelona, con dos. Por su parte, alumnos de Madrid, Murcia, Córdoba, Castellón y Valladolid han logrado el primer puesto en una ocasión cada uno.

“La final nacional de Young Business Talents es el reflejo del talento, la preparación y el compromiso de miles de jóvenes que han participado a lo largo de toda la competición. Los estudiantes que llegan a esta fase han demostrado no solo conocimientos en gestión empresarial, sino también habilidades clave como el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la visión estratégica, fundamentales para su futuro profesional. Además, esta experiencia pone de relieve la importancia de complementar la teoría con la práctica, ya que permite a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno realista, favoreciendo un aprendizaje más completo, dinámico y eficaz, y preparándoles con mayor solidez para su futuro profesional”, afirma Nuño Nogués, director de Young Business Talents.

Este evento pone el broche final a un completo programa educativo que se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar. Desde el mes de noviembre, comenzaron la competición un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 406 centros docentes de toda España, que han tenido que superar distintas fases online desde sus aulas y con la ayuda de sus profesores, hasta conseguir una plaza en la final.

Este programa educativo permite a los jóvenes vivir en primera persona la experiencia de dirigir una empresa en un entorno competitivo que reproduce de manera realista las dinámicas del mercado. Gracias al uso de simuladores empresariales, que los centros educativos reciben de manera gratuita, los alumnos pueden aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y desarrollar competencias clave para su futuro académico y profesional.

Para más información: www.youngbusinesstalents.com

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT, empresa española líder en el desarrollo de simuladores empresariales y metodologías de formación práctica en gestión empresarial, lleva casi 30 años trabajando con universidades, escuelas de negocios y empresas de reconocido prestigio para formar a directivos y emprendedores de forma totalmente práctica, de forma experiencial. La compañía desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión. En el año 2011 crea Young Business Talents, un programa educativo para que los estudiantes preuniversitarios puedan beneficiarse de una formación innovadora con la ayuda de simuladores empresariales que se ceden de manera gratuita a los centros docentes. De esta forma, a través de la gamificación, con esta herramienta formativa los alumnos pueden adquirir experiencia a través de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Acerca de ABANCA (www.abanca.com)

ABANCA es un banco español con vocación ibérica. Cuenta con cerca de 900 oficinas en 11 países de Europa y América, más de 8.000 empleados y un volumen de negocio de más de 136.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. ABANCA cuenta con rating en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren, y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.

Para más información y gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE YOUNG BUSINESS TALENTS:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ (600 90 56 48) - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR (666 43 32 77) - silviamullor@europapress.es