Alba Núñez, reconocida como 'Greenfluencer' del año en los Premios Trompa Verde

Premios Trompa Verde 2026 - Iberflora - FERIA VALENCIA / MARCOS SORIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Alba Núñez, conocida por @ verdopolis , con más de 34 mil followers, ha sido reconocida como Greenfluencer 2026 , el máximo galardón de unos Premios Trompa Verde que este año han vuelto a reunir en Iberflora a creadores de contenido, profesionales, empresas y representantes del sector verde alrededor de una misma idea: la influencia también puede construirse desde el conocimiento, la especialización y la confianza.

Valencia, 9 de octubre de 2026.

La quinta edición de los premios impulsados por ACPO reconocen a Manuel Francisco Prieto, Alba Núñez, Irlanda Puente, Alba Broullón y Fran Rodero y Jaime Ferrer, como ganadores de sus cinco categorías y consolida el papel de los creadores especializados como puente entre el sector verde y los consumidores.

Impulsados por ACPO (Asociación Comercializadora de Planta Ornamental), los premios han alcanzado su quinta edición con 48 creadores de contenido participantes, cinco categorías y 15 finalistas, seleccionados mediante un sistema que combina la valoración del jurado profesional con la votación de la comunidad.

Una edición que ha servido para reivindicar el papel que desempeñan estos perfiles a la hora de acercar las plantas, la jardinería, el huerto y la sostenibilidad a nuevos públicos.

Cinco categorías, cinco formas de acercarse al mundo verde

En esta edición, el Premio Trompa Verde a la Mejor Publicación en Plantas de Interior, categoría apoyada por Corma, ha sido para Manuel Francisco Prieto Casillas, @manueruu.plantas.

En Jardinería de Exterior, con el apoyo de Floragard, la ganadora ha sido Alba Núñez, @verdopolis, que suma así su tercer Premio Trompa Verde, además del galardón Greenfluencer del año.

El reconocimiento en Huerto y Frutales, categoría apoyada por Flower, ha recaído en Irlanda Puente, por su manera de acercar el cultivo y la conexión con la tierra a su comunidad. La ganadora no ha podido asistir presencialmente a la gala de entrega por motivos personales.

Una de las principales novedades de esta quinta edición ha sido la incorporación de la categoría de Sostenibilidad, creada para poner en valor contenidos vinculados a la biodiversidad, el aprovechamiento responsable de los recursos y una relación más consciente con el entorno. Su primera ganadora, con el apoyo de Pindstrup, ha sido Alba Broullón, @floresta_flores_

Por último, Fran Rodero y Jaime Ferrer, @planteroyyo, han conseguido el Premio Trompa Verde en la categoría Abraza una Planta, apoyada por Compo. Un reconocimiento especialmente significativo después de varias ediciones vinculados a los premios y cinco años comunicando el universo vegetal desde una mirada cercana y personal.

Alba Núñez, Greenfluencer 2026

Alba Núñez, se lleva el galardón que pone en valor algo que va más allá de una publicación concreta: la capacidad de comunicar, crear comunidad y conseguir que más personas se acerquen al mundo de las plantas con curiosidad, conocimiento y pasión.

La zamorana, de profesión biologa, se centra en la divulgación de contenidos botánicos desde el 2019.

El reconocimiento especial ha contado este año con la colaboración de Bodega Vicente Gandía y Hospederías de Extremadura. La incorporación de Bodega Vicente Gandía supone además un paso en la evolución de los Premios Trompa Verde, que comienzan a abrirse a compañías de otros ámbitos que comparten valores con el sector verde como la conexión con la tierra, la naturaleza, el cuidado, la sostenibilidad y el disfrute de lo auténtico.

Nuevas formas de divulgar la cultura verde

La gala ha servido también para reconocer proyectos que amplían las formas tradicionales de comunicar sobre plantas.

ACPO ha concedido una Mención Especial a Hablemos de Verde, iniciativa vinculada a Ester Casanova, La Picarona, por haber construido, junto con otros influencers del sector, una plataforma de divulgación que combina el podcast con un ecosistema digital centrado en el mundo vegetal.

El reconocimiento pone el foco en la importancia de explorar nuevos formatos capaces de hablar de plantas, tendencias y profesionales, generar conocimiento y acercar el sector a públicos diferentes.

Además, Iberflora, escenario de los Premios Trompa Verde desde su primera edición y aliado imprescindible en su consolidación y crecimiento, ha concedido un reconocimiento especial a Diego Olivares (@loco_plantas), por su destacada labor de difusión y por contribuir a acercar la actividad, los valores y la esencia de la feria a su comunidad.

Este reconocimiento pone también de relieve la estrecha vinculación entre Iberflora y los Premios Trompa Verde, una colaboración que cumple ya cinco ediciones y que ha convertido a la feria en el marco natural de encuentro, celebración y proyección del sector verde.

Del producto a la experiencia

Los Premios Trompa Verde nacieron para reconocer el trabajo de los creadores especializados, pero cinco ediciones después su papel va más allá.

Se han convertido también en un espacio de encuentro entre dos mundos que cada vez están más conectados: por un lado, viveros, productores, marcas y empresas; por otro, los creadores y las comunidades que conversan diariamente sobre plantas en las redes sociales.

Frente a un modelo de influencia basado únicamente en notoriedad o volumen de seguidores, los creadores vinculados al mundo verde representan una forma de comunicar cimentada en la experiencia: probar, aprender, equivocarse, explicar y compartir.

Una relación de confianza que ayuda a trasladar el conocimiento del sector desde los viveros y las empresas hasta jardines, balcones, huertos y hogares.

La quinta edición de los Premios Trompa Verde se ha cerrado precisamente con una gran foto de familia en la que ganadores, finalistas, jurado, patrocinadores, colaboradores, ACPO e Iberflora han simbolizado esa voluntad de seguir haciendo crecer juntos la cultura verde.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL COMUNICADO

ACPO – Asociación Comercializadora de Planta Ornamental

Web: www.acpo.es

Premios Trompa Verde: www.acpo.es/premiostrompaverde/

Persona de contacto: FRANCESCA CARÈ

Teléfono: 621 123 466

Correo electrónico: francesca.care@floramedia.es

Fotografías: Feria Valencia/ Marcos Soria