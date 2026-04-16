AlchemLife incorpora a Paula Butragueño para liderar una nueva visión del bienestar

Paula Butragueño embajadora de AlchemLife - Paula Butragueño

(Información remitida por la empresa firmante)

En un contexto en el que el bienestar evoluciona hacia modelos más conscientes, integrales y sostenibles, AlchemLife anuncia la incorporación de Paula Butragueño como nueva embajadora en España

Barcelona, 16 de abril de 2026.- Referente en el ámbito del bienestar integral, Paula Butragueño representa una generación de profesionales que han transformado la forma de entender la salud: menos centrada en resultados inmediatos y más enfocada en el equilibrio entre cuerpo y mente. Ingeniera de formación y actualmente instructora de fitness, yoga y mindfulness, su trayectoria combina conocimiento técnico, experiencia práctica y una visión profundamente humanista del cuidado personal.



A los 30 años, decidió dejar su carrera en ingeniería para dedicarse a su verdadera vocación: acompañar a las personas en la construcción de hábitos saludables. Así nació InspiraFit, su plataforma, desde la que ha construido una comunidad sólida que busca integrar el bienestar en su día a día de forma realista y sostenible.



Con más de una década de experiencia, Paula ha sido Nike Master Trainer, embajadora de marcas internacionales y autora del libro Diez semanas para sentirte diez. En los últimos años, su evolución la ha llevado a desarrollar PHI, su propio método de "phitness consciente", en el que el entrenamiento físico se combina con prácticas como la meditación para abordar el bienestar desde una perspectiva global.



Su incorporación a AlchemLife responde a una afinidad clara en valores y enfoque. Ambas partes comparten una visión del bienestar basada en la evidencia, la constancia y el respeto por los procesos naturales del cuerpo.



"La alianza con Paula Butragueño refuerza nuestra forma de entender el bienestar: informada, equilibrada y sin simplificaciones. Su capacidad para trasladar estos valores de forma accesible y rigurosa es clave en este momento", señalan desde la compañía. Esta colaboración no parte de cero. AlchemLife y Paula Butragueño ya habían trabajado conjuntamente, consolidando una relación basada en la coherencia, la credibilidad y una manera compartida de comunicar: educar antes que prometer.



Sobre AlchemLife

AlchemLife es una compañía internacional especializada en el desarrollo de complementos alimenticios que combinan fitoterapia moderna y ciencia. Su modelo se basa en la investigación, el uso de fitoextractos estandarizados y el desarrollo de formulaciones bajo criterios de calidad farmacéutica.



La compañía controla todo el proceso, desde el origen de los ingredientes hasta el producto final, garantizando trazabilidad, consistencia y seguridad. Este enfoque permite ofrecer soluciones que contribuyen al bienestar diario dentro de un estilo de vida saludable, siempre desde el respeto al marco regulatorio y a una comunicación transparente.



Con esta incorporación, AlchemLife continúa avanzando en su objetivo de construir una marca relevante en el ámbito del bienestar natural, apoyándose en perfiles que representan una forma de cuidarse más consciente, informada y alineada con las necesidades actuales.





Contacto

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