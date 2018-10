COMUNICADO: El Antropoceno es un adoctrinamiento pseudocientífico con tintes de posverdad

Publicado 09/10/2018 13:25:12 CET

· Según Juan Carlos Gutiérrez-Marco, geólogo del CSIC, en una conferencia en el Colegio de Geólogos Antropoceno plantea un "reduccionismo" sobre la forma de entender la Tierra: "no es una unidad geológica, sino cultural".

· "Los desechos humanos más perdurables como plásticos o radioisótopos desaparecerán completamente en 100.000 años, lo cual no es nada a la escala geológica", señala el geólogo.

· El experto también alerta de los aspectos problemáticos del término, ya que lleva implícito la "irreversible degradación ambiental del ecosistema que nos brinda sustento a los humanos".

Madrid, 9 de octubre de 2018.- El término Antropoceno _el impacto del hombre sobre el planeta_ es un adoctrinamiento pseudocientífico cargado de posverdad, que se plantea de forma alarmista.

Así lo admite Juan Carlos Gutiérrez-Marco, geólogo y paleontólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), durante una conferencia en el Colegio de Geólogos titulada 'Antropoceno: de la verdad incómoda a la posverdad geológica'.

En sentido geológico se pretende caracterizar como una nueva época dentro del Periodo Cuaternario y se continúan buscando "señales estratigráficas que certifiquen su nacimiento", alude.

El término empezó a popularizarse en 2002 gracias al químico Paul J. Crutzen con un artículo en la revista Nature donde "refleja una influencia probada de la humanidad sobre el medio ambiente, vinculada con la explotación masiva de recursos naturales, emisiones nocivas, explosión demográfica y cambio climático", recuerda Gutiérrez.

Pero el problema es que se está empezando a "utilizar el Antropoceno para todo", lamenta. El experto alerta además de que supone un "reduccionismo" en la forma de entender la Tierra. "Nuestro alcance como especie en el planeta se limita a la atmósfera, hidrosfera y la litosfera continental más externa", concluye.

"El Antropoceno es un término cultural y utilitarista, no necesariamente una unidad geológica con límite preciso y con un registro perdurable en el tiempo", señala. Por tanto en todo momento se habla de un concepto cultural e ideológico, fuera del ámbito de la ciencia empírica. "La mayoría de los hechos geológicos de nuestro tiempo no están registrados en las rocas de los últimos 60 años, sino en los libros de historia, por lo que crear una unidad a futuro tampoco tiene mucho sentido. Por otra parte, los desechos humanos que nos parecen más perdurables, como los plásticos y los radioisótopos artificiales, desaparecerán completamente dentro de 1000 y 100.000 años, respectivamente, lo cual no es nada a la escala geológica", afirma.

De hecho, el término Antropoceno todavía no ha ingresado en ninguna nomenclatura formal, que decide la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. No obstante, el experto reconoce que como término informal sea usa "con mucha soltura y ligereza". En el ámbito cultural no se requiere un refrendo sedimentario del tiempo en que vivimos", precisa.

Aspectos peligrosos.

Para el geólogo del CSIC, uno de los aspectos más problemáticos del término es el riesgo de convertirse en una vacuna que nos disculpe en parte de nuestra responsabilidad medioambiental. "Algo así como un término culpabilista que acepte el daño irreversible del hombre hacia el planeta", explica.

Los antropocenistas apuestan por definir el Antropoceno como el tiempo en el que nuestra especie ha desarrollado actividades de transformación suficientes como para sacar al planeta de su variabilidad natural, algo así como la expresión geológica del cambio global.

Pero para Juan Carlos Gutiérrez no sería más que una "moda interdisciplinar e interesada" basada en un gran porcentaje de posverdad que aporta beneficios a gurús, editoriales y opinadores que actúan al modo de tertulianos profesionales. En este sentido, "los aspectos culturales del Antropoceno (políticos, filosóficos y artísticos), ya están compitiendo con otros términos de nuevo cuño como son el Capitaloceno, Plantationoceno, Faloceno, Plutoceno o Chthuluceno, por citar alguno" finaliza.

