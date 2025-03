Aprender con Arte: un nuevo enfoque para gestionar talento con alma

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de marzo de 2025.- Hay personas que no solo forman, sino que inspiran. Ignacio Bonasa es una de ellas. Fundador de Liderarte, creador del movimiento Dale la vuelta a la tortilla y de la experiencia Resetéate, Bonasa ha decidido poner el arte y las emociones en el centro del desarrollo personal y organizacional. Su propósito es claro: transformar vidas y empresas desde la creatividad y la conexión humana.

Ignacio no es solo un experto en bienestar y felicidad. Es un "reseteólogo", un agitador de conciencias y provocador de emociones que, a través de las artes escénicas, la música, la pintura o la poesía, ha encontrado la llave para desbloquear el talento que habita en personas y equipos. Hoy nos habla de cómo el Aprendizaje por el Arte no es una moda, sino una revolución en la forma de gestionar talento.

Ignacio, ¿por qué el Aprendizaje por el Arte es hoy más necesario que nunca en el desarrollo de personas y organizaciones? Porque el arte toca donde otras metodologías no llegan: al alma. Vivimos en un mundo saturado de datos, pero desconectado de emociones. El arte es el puente que devuelve la humanidad al aprendizaje. En Resetéate lo vemos continuamente: personas y equipos desmotivados que, a través de una experiencia artística, recuperan la creatividad, la confianza y las ganas de liderar desde un lugar más auténtico. El arte transforma lo aprendido en algo vivido y sentido. Y lo que se siente, deja huella.

¿Cómo se aplica en la práctica este Aprendizaje por el Arte que lideras desde Liderarte? Rompemos la rutina y sorprendemos desde el minuto uno. Imagina llegar a una formación esperando diapositivas y encontrarte con un escenario donde interpretar un personaje o un lienzo para plasmar tu visión de equipo. Cada experiencia es única. Usamos teatro, música, danza, pintura o narrativa, según la necesidad del equipo. Por ejemplo, trabajamos liderazgo a través de la dirección orquestal, gestión del cambio con ópera, y resiliencia mediante obras pictóricas colectivas. La clave es que las personas dejan de ser espectadoras de su aprendizaje y se convierten en protagonistas. Sienten, viven, expresan y llevan ese aprendizaje directo a su realidad.

¿Qué impacto real genera esto en las empresas? Es emoción y es estrategia. El arte tiene un impacto directo y medible. Hemos visto líderes más inspiradores, equipos más resilientes, mayor creatividad y mejor bienestar emocional. Liderazgos más humanos Equipos más cohesionados Innovación valiente Bienestar real y sostenido El aprendizaje tradicional impacta en la cabeza. El Aprendizaje por el Arte impacta en la cabeza, el corazón y las manos. Porque no solo piensas diferente: sientes diferente y actúas diferente.

¿Qué respuesta recibís de los equipos tras estas experiencias? La más común: "Esto no es una formación, es un antes y un después". En una sesión de Resetéate, alguien me dijo entre lágrimas: "Hoy me he dado permiso para volver a ser yo". Salen más conectados, más vivos, con una energía renovada. No se trata de entretener, sino de transformar.

¿Qué barreras encuentras al presentar esta metodología? La primera es el miedo a lo desconocido. Muchos piensan que el arte es solo "algo bonito", pero cuando viven la experiencia, todo cambia. La segunda es el cortoplacismo. Queremos resultados ya. Lo nuestro no es una píldora mágica, sino una medicina profunda. Dale la vuelta a la tortilla invita justo a eso: cambiar la mirada, desaprender y reconstruir nuevos caminos.

Hablemos de Resetéate. ¿Qué es y por qué está teniendo tanto éxito? Resetéate es la puerta de entrada al cambio. Es una experiencia emocional y artística donde las personas desconectan del piloto automático y reconectan con su esencia y creatividad. Ayudamos a liberar peso, miedo y rutina, para que las personas redescubran su capacidad de liderarse. No es un taller, es un punto de inflexión. Y funciona porque devuelve lo que más falta hoy: emoción, creatividad y acción.

¿Y cómo encaja esto en Dale la vuelta a la tortilla? Dale la vuelta a la tortilla es una filosofía de transformación. Nace para cuestionar la forma en que aprendemos, lideramos y vivimos. Resetéate enciende la chispa; Dale la vuelta a la tortilla mantiene la llama. Es una actitud: dejar de ser víctima y empezar a transformar tu realidad. A diario. Cambiar creencias, hábitos y liderazgos caducos.

¿Qué habilidades son imprescindibles hoy y cómo las potencia el arte? Hoy necesitamos líderes y equipos que: Lideren como un director de orquesta o actor en escena Sean creativos ante lo incierto Comuniquen desde la autenticidad Se adapten con flexibilidad Generen confianza y empatía Cada expresión artística entrena esas habilidades de forma real, vivencial y transformadora.

¿Puedes compartir un caso de éxito que te haya marcado? Una empresa tecnológica tenía un equipo directivo bloqueado. En lugar de formación convencional, diseñamos una experiencia teatral y musical. Enfrentaron sus miedos en escena, improvisaron y crearon juntos. El resultado fue espectacular: reconexión, comunicación auténtica y liderazgo con valentía. Meses después, duplicaron su productividad y redujeron conflictos. No fue magia: fue arte al servicio del talento.

¿Si tuvieras que resumir esto en una sola frase para un CEO escéptico? "Si quieres que tu equipo haga lo de siempre, usa la formación de siempre. Pero si quieres que se transformen de verdad, atrévete a que vivan el aprendizaje." ¿Cuál es tu sueño personal con este movimiento? Que el Aprendizaje por el Arte deje de ser "diferente" y se convierta en el nuevo estándar. Que formemos desde la emoción, la creatividad y la acción. Sueño con ver empresas, colegios y universidades donde el arte sea la herramienta principal para transformar a las personas desde la raíz. Porque lo que no emociona, no transforma. Y lo que no se vive, se olvida.

Ignacio Bonasa está liderando una revolución silenciosa que pone al arte y a las emociones en el centro del aprendizaje y el liderazgo. A través de Resetéate y Dale la vuelta a la tortilla, está cambiando cómo empresas, equipos y personas enfrentan los retos del mundo actual.

La pregunta es: ¿estás listo para liderar desde la emoción y no desde la rutina? ¿Te atreves a resetearte? Vive la experiencia. Dale la vuelta a la tortilla. Vive el arte. Vive la transformación.

