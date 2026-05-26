La Asociación Punto Omega aborda el tratamiento de las personas internas con adicciones

Imagen generada por IA - ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

(Información remitida por la empresa firmante)

Navalcarnero, 26 de mayo de 2026.

La Asociación Punto Omega ejecuta actualmente el programa “Unidad de Atención al Drogodependiente (UAD): Proyecto de Integración Socioeducativa con reclusos drogodependientes”, una iniciativa que facilita la reincorporación social de personas internas con problemas de adicción. Este proyecto cuenta con una subvención otorgada por la Secretaría de Estado de Sanidad a través de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas.

Un programa para el abordaje del tratamiento de las personas internas con adicciones

El programa tiene como objetivo principal promover en las personas internas la adquisición de habilidades, hábitos y modelos relacionales positivos que permiten el avance y afianzamiento de su proceso de integración en la sociedad.

A través de acciones integrales para la reinserción, el proyecto despliega un amplio abanico de actividades diseñadas para abordar de forma integral las necesidades de los 95 beneficiarios previstos. Entre las actuaciones actuales destacan:

Preparación para la libertad: Se desarrollan grupos específicos para facilitar el tránsito hacia la vida fuera del centro penitenciario.

Se imparten talleres de mindfulness y técnicas de relajación, además de grupos de autocontrol emocional y resolución de conflictos.

Se realizan salidas terapéuticas, jornadas lúdicas y actividades deportivas como herramientas clave para la integración plena.

El programa incluye una Escuela de Familias, reconociendo el papel esencial del entorno afectivo en la recuperación.

Se ejecutan talleres ocupacionales y creativos, además del taller denominado "Ubuntu".

La ejecución del proyecto corre a cargo de un equipo especializado multidisciplinar que integra profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y la Maestra de Taller. Estos expertos se encargan de la admisión, el diseño de los grupos terapéuticos y la evaluación continua del programa para garantizar la calidad de la atención.

Campaña de sensibilización #VocesDeResiliencia

Asimismo, el proyecto mantiene activa una campaña de sensibilización dirigida a la población general, con el fin de desestigmatizar al colectivo y difundir los avances logrados en su proceso de incorporación social a través del hashtag #voces de resiliencia.

Se difunden las conclusiones de los dos estudios realizados durante el año 2025 y que se encuentran disponibles en: