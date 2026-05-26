La Asociación Punto Omega impulsa la reinserción de internos de Navalcarnero

Generada por IA - ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

(Información remitida por la empresa firmante)

Navalcarnero, 26 de mayo de 2026.

La Asociación Punto Omega, a través de su Unidad de Atención al Drogodependiente (UAD), desarrolla actualmente un programa de salidas terapéuticas diseñado para fortalecer el proceso de integración social de las personas internas en el Centro Penitenciario de Navalcarnero. Estas actividades, que forman parte de la intervención integral del proyecto, buscan ofrecer a los participantes herramientas de normalización y contacto positivo con el entorno comunitario.

Cultura que nos une, experiencias que nos transforman

El calendario de salidas de este semestre incluye destinos estratégicos que combinan el valor cultural con el contacto con la naturaleza:

San Lorenzo de El Escorial: El pasado 12 de marzo, un grupo de internos realizó una visita guiada a este emblemático conjunto histórico. La actividad permitió a los participantes disfrutar de una jornada de aprendizaje fuera del entorno penitenciario, utilizando para el traslado servicios de transporte especializado.

Embalse de la Jarosa: El 21 de abril se lleva a cabo una jornada en este entorno natural de la sierra madrileña, enfocada en la convivencia y el bienestar emocional de los beneficiarios.

Jornadas Culturales. Desarrolladas durante la semana del 04 de mayo, ha contado con una alta participación y diversidad de actividades

Impacto y Financiación

El equipo técnico de la UAD, coordina estas visitas para garantizar que cumplan con los objetivos terapéuticos de preparación para la libertad y adquisición de hábitos positivos.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad - Secretaría de Estado de Sanidad - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, permitiendo que este tipo de intervenciones directas en medio abierto complementen el trabajo diario que se realiza dentro de los módulos penitenciarios.

Para la Asociación Punto Omega, estas salidas no son solo excursiones, sino pasos decisivos hacia la normalización y la recuperación definitiva de las personas con problemas de adicción que se preparan para su futura vida en sociedad.