Autor español desarrolla una ambiciosa saga de ciencia ficción de 7 libros concebida como serie global

SAGA - EL LEGADO DE LOS PRIMORDIALES - ALFREDO PÉREZ BELENGUER

(Información remitida por la empresa firmante)

VILASSAR DE MAR - BARCELONA, 19 de mayo de 2026.

"El Legado de los Primordiales" combina literatura, universo visual, tráiler cinematográfico y una narrativa creada para adaptarse al formato audiovisual.

Barcelona, España - El autor español ALFREDO PÉREZ BELENGUER ha desarrollado durante años una de las propuestas independientes de ciencia ficción espacial más ambiciosas surgidas recientemente en España: una saga completa de siete libros titulada "EL LEGADO DE LOS PRIMORDIALES".

La saga arranca con "EL ÚLTIMO ASTRÓNOMO" y continúa a través de un universo narrativo que mezcla exploración espacial, supervivencia, inteligencia ancestral, conflictos humanos y tecnología avanzada en un entorno cinematográfico diseñado desde el inicio con vocación audiovisual internacional.

Lejos de tratarse únicamente de una colección literarea tradicional, el proyecto ha sido desarrollado como una IP completa de ciencia ficción, incluyendo identidad visual propia, materiales promocionales, tráiler oficial, música original, ilustraciones conceptuales, dossier editorial y una plataforma web dedicada exclusivamente al universo de la saga.

Ambientada en el planeta NOVA, la historia sigue a los últimos supervivientes de la humanidad tras avandonar la Tierra a bordo de la nave Aurora. Lo que inicialmente parece un nuevo comienzo pronto se transforma en el descubrimiento de una estructura ancestral conectada con una civilización olvidada: los Primordiales.

A lo largo de siete libros, la saga expande su universo con nuevas amenazas, guerras interestelares, inteligencias antiguas y misterios relacionados con el origen de la humanidad y el destino de NOVA.

El proyecto destaca también por su enfoque visual y cinematográfico, con referencias narrativas cercanas al espíritu de obras como "Foundation", "The Expansive", "Interstellar" o "Dune", aunque desarrollando una identidad propia dentro del género de ciencia ficción espacial.

Actualmente, los libros se encuentran disponibles en Amazon y el autor continúa desarrollando nuevo contenido relacionado con la expansión audiovisual y promocional de la saga.

Según explica el propio autor:

"Mi objetivo nunca fue escribir únicamente una novela. Quería construir un universo completo, una historia capaz de crecer durante años y conectar tanto con lectores como espectadores".

La saga completa está formada por los siguientes títulos:

· EL ÚLTIMO ASTRÓNOMO

· LOS CUSTODIOS DEL SILENCIO

· EL CÁNTICO DE LOS PRIMORDIALES

· LA GUERRA DE LOS SEGADORES

· EL NÚCLEO DEL OLVIDO

· LAS RUINAS DEL TIEMPO ESTELAR

· NOVA: EL ÚLTIMO AMANECER

Más información, material visual y contenidos oficiales disponibles en la web oficial del proyecto.

Web: www.ellegadodelosprimordiales.com

Dossier: www.ellegadodelosprimordiales.com/dossie...

Amazon libro 1: https://rb.gy/3fb7ja

Tráiler oficial: https://youtube.com/watch?v=AwJZ5wnjUF0