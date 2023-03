BAT celebra el Día Internacional de la Mujer con más de un 40% de mujeres en puestos directivos

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, incluida en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género 2023, apuesta por una cultura diversa e inclusiva donde el papel de las mujeres es fundamental. BAT cuenta desde hace tres años con el programa "Women in STEM" (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), cuyo objetivo es atraer, desarrollar y retener a más mujeres en sus operaciones de I + D y funciones de tecnología digital e información (IDT)

Madrid, 8 de marzo de 2023.- En BAT existe el compromiso claro de construir Un Mañana Mejor (A Better Tomorrow™), y dentro de esta estrategia se asientan sus políticas internas en defensa y promoción de la igualdad de género entre sus más de 50.000 empleados. Gracias a estas acciones e iniciativas de la compañía para sostener una cultura diversa e inclusiva, BAT ha sido reconocida con la entrada en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género (IEG) 2023 en su primer año de participación.



Con más de un 40% de mujeres en puestos directivos, BAT apuesta por el talento femenino dentro de toda la organización, algo que encaja con su compromiso de reducir la desigualdad laboral. Además, para lograrlo, desde la organización se han dado pasos importantes a través de políticas internas que fomenten la diversidad, y el desarrollo de las mujeres.



Iniciativas que fomentan la igualdad de género

BAT apuesta por crear una cultura inclusiva para las mujeres a través de sus iniciativas de contratación, la adopción de políticas favorables a la familia, el patrocinio de programas dedicados a la educación de las mujeres y el apoyo a programas comunitarios.



Además, está comprometida con la igualdad salarial y ha ido más allá de los requisitos de la normativa para publicar análisis voluntarios de igualdad salarial. En 2022, BAT recibió una acreditación independiente de la organización sin ánimo de lucro Fair Pay Workplace, tras una evaluación del salario base realizada por BAT, que abarcaba al 40% de su plantilla. En el Informe de Diversidad e Inclusión 2022 de BAT se han publicado los detalles de una revisión posterior que abarcará al 80% de su plantilla, es decir, unos 40.000 empleados en 44 países.



Asimismo, en BAT se han fijado nuevas ambiciones de diversidad e inclusión para alcanzar en 2025 cómo aumentar el número de mujeres en los equipos directivos al 45%. Para logar esta progresión de las mujeres a puestos de responsabilidad se puso en marcha el programa Mujeres en el Liderazgo, que brinda capacitación, tutoría y otros tipos de apoyo profesional para las empleadas de alto potencial.



En 2019, se lanzó la iniciativa Women in STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Utilizando asociaciones externas, aprendizaje interno y plataformas de desarrollo, la iniciativa tiene como objetivo atraer, desarrollar y retener a más mujeres en sus operaciones de I + D y funciones de tecnología digital e información (IDT).



En Reino Unido, se han unido a WISE, una organización que capacita a las personas en los negocios, la industria y la educación para incrementar la participación, contribución y éxito de mujeres en roles STEM a través del intercambio de conocimientos, eventos de networking, formación y seminarios web.



Hae In Kim, directora de Talento, Cultura e Inclusión de BAT, ha declarado: "El reconocimiento en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género de este año demuestra nuestro compromiso de abordar la diversidad de género, y pone de relieve nuestros esfuerzos globales concertados para proporcionar informes transparentes".



