Berty’s Burger, elegida Mejor Cadena de Hamburguesas de España

La marca asturiana se impone en el VI Campeonato de España de Hamburguesas y consolida su crecimiento desde un pequeño foodtruck hasta nueve restaurantes en el norte del país

10 de marzo de 2026.

Berty’s Burger ha sido reconocida como Mejor Cadena de Hamburguesas de España en la sexta edición del Campeonato de España de Hamburguesas, uno de los certámenes gastronómicos más relevantes del país dedicados al universo burger. Este reconocimiento sitúa a la marca, de origen asturiano, entre los grandes referentes nacionales del sector y refuerza su posicionamiento dentro del segmento de hamburgueserías gourmet.

Este no es el primer reconocimiento que recibe la marca en este certamen, ya en 2022 Berty’s Burger fue galardonada con el premio a la Segunda Mejor Burger de España y Mejor Burger de Asturias, y en 2025 recibió el premio a Mejor Burger Delivery by Glovo y Segunda Mejor Burger de La Rioja, consolidando así su trayectoria dentro del panorama burger nacional.

“Este premio es un reconocimiento al trabajo y la pasión de todo el equipo. Desde el primer foodtruck hasta hoy, siempre hemos tenido claro que queríamos demostrar que una hamburguesa podía ser una experiencia gastronómica de primer nivel”, señala Alberto García, cofundador de Berty’s Burger.

UNA HAMBURGUESERÍA GOURMET ALEJADA DEL CONCEPTO FAST FOOD

La historia de la marca comenzó en 2016 en Asturias, cuando dos jóvenes emprendedores lanzaron un pequeño foodtruck durante los veranos mientras estudiaban y trabajaban en Madrid. Tras su éxito decidieron regresar a su tierra para abrir su primer restaurante en Gijón en 2020. Hoy, Berty’s Burger cuenta con nueve restaurantes propios en ciudades como Gijón, Oviedo, Vigo, Bilbao, Salamanca, Valladolid, Logroño, Pamplona y Zaragoza, además de una flota de foodtrucks.

La propuesta de la marca se aleja del concepto tradicional de fast food para ofrecer hamburguesas gourmet elaboradas con carnes premium cocinadas en horno Josper, que aporta un característico sabor ahumado y gran jugosidad. Entre sus elementos diferenciales destaca también su apuesta pionera por el maridaje de hamburguesas con vino, convirtiendo la experiencia burger en una propuesta gastronómica completa.

