El biólogo Jordi Cornadó habla sobre el proyecto para atraer científicos a España

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de atracción y de retención de talento científico e innovador para España. Entendiendo la problemática de lo que se ha llamado la "fuga de cerebros", el biólogo Jordi Cornadó cuenta en qué consiste este proyecto y su importancia

Plan de atracción y retención de talento científico e innovador en España

Este proyecto fue aprobado recientemente, el 14 de junio, en el Consejo de Ministros. Fue anunciado por la Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y se estima que se pondrán en marcha un total de 30 medidas con más de 3.000 millones de euros con el fin de lograr que “vuelvan los científicos que se fueron, que no se vayan los que están y atraer a los mejores”, según sostuvo la ministra.



La situación de la ciencia en España según Jordi Cornadó

De acuerdo a lo que explica Jordi Cornadó, la importancia de este proyecto llega en un momento en el que se han perdido, entre los años 2012 y 2015, cerca de 10.000 puestos de trabajo de investigadores y científicos en España. Pero esta situación no es aislada.



Otro dato en el que se ha reparado es que, a lo largo de las últimas décadas, una gran cantidad de talento español ha decidido fugarse al extranjero por diversas razones. Si bien no se ha llegado a un número concreto, lo que se estima es que podrían ser decenas de miles los que han decidido irse por distintos motivos. Ello aumenta si se observa a los jóvenes, que se cree que han encontrado en otros países lo que su país no les permitió alcanzar, que tiene que ver mayormente con las perspectivas de crecimiento y desarrollo en el ámbito científico.



¿En qué consiste el nuevo plan del gobierno? lo cuenta Jordi Cornadó

Como ya se ha dicho con anterioridad, el plan aprobado el 14 de junio por el Consejo de Ministros contiene un total de 30 medidas que movilizarán cerca de 3.000 millones de euros para lograr que los científicos que se fueron regresen y que los que están no se vayan, como así también para lograr atraer a científicos e investigadores de otras partes del mundo que, hoy, no están viendo en España un destino plausible para ello.



Desarrollo de carrera

De acuerdo con Jordi Cornadó, dentro de las medidas incluidas en este plan hay reformas regulatorias, herramientas de información y comunicación y nuevas convocatorias que van a ponerse en marcha a lo largo de los próximos 18 meses. Son medidas que se dividen en tres ejes. Por un lado, un eje dirigido a crear más oportunidades y mejores condiciones para el desarrollo de una carrera científica tanto en las universidades del país como en los organismos públicos vinculados a la investigación.



Una de las herramientas más importantes para ello será la convocatoria “Consolidación Investigadora”, destinada especialmente a consolidar la carrera profesional en ciencia de jóvenes nacionales y extranjeros para que puedan hacerlo en instituciones españolas, iniciando líneas de investigación y accediendo a una plaza fija luego de finalizar un itinerario posdoctoral.



Algo a destacar es que este eje incluye una tasa de reposición de personal científico y técnico que se ha llevado en los presupuestos para 2022 hasta el 120%.



Más incentivos

Como segundo eje, explica Jordi Cornadó, se eliminarán barreras y crearán nuevos incentivos para la atracción de talento internacional al sector público español. Para ello, se desarrollará una ayuda complementaria para dicha atracción y ayudas para la relocalización, gastos de viaje y mudanza, gastos de instalación, como así también convocatorias para financiar seminarios y estancias cortas de personal investigador no residente. También se prevé simplificar el procedimiento de acreditación al profesorado de origen extranjero.



Sector privado

Finalmente, según explica Jordi Cornadó de lo anunciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, el tercer eje buscará impulsar la incorporación de personal científico internacional en el sector privado. Ello, fortaleciendo la posición de España como ecosistema innovador y mejorando la capacidad de atraer emprendedores que están en el extranjero. También se busca mejorar la información y el asesoramiento internacional para visibilizar oportunidades en España, posicionando al país como líder en ciencia e innovación.







