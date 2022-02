Bybit lleva a Oracle Red Bull Racing al próximo nivel

El exchange de criptomonedas de vanguardia Bybit se une al cargo como Socio Principal del Equipo. El acuerdo de varios años instala a Bybit como el aliado de primer nivel del Equipo detrás de Title Partner Oracle. Este acuerdo marca el mayor acuerdo anual de la incursión de las criptomonedas en los deportes. La colaboración incluye programas de participación de los fanáticos a través de activos digitales y una agenda de cambio positivo

Oracle Red Bull Racing se complace en anunciar una asociación con el exchange líder de criptomonedas Bybit, trayendo el poder de la economía digital al Equipo, en un acuerdo de varios años que verá a Bybit asumir el rol de Socio Principal del Equipo.

Establecido en marzo de 2018, el exchange de criptomonedas ha crecido exponencialmente y ahora cuenta con más de seis millones de usuarios registrados en todo el mundo y, como parte del nuevo acuerdo, Bybit también se unirá al cargo como socio exclusivo de exchange de criptomonedas de Oracle Red Bull Racing.

La colaboración también ampliará la misión de Oracle Red Bull Racing de aumentar la participación y compromiso de aficionados, con Bybit asumiendo el papel de Fan Token Issuance Partner y Tech Incubator Partner. Esto hará que el exchange de criptomonedas no solo respalde al equipo con la distribución de sus crecientes colecciones de activos digitales, sino que también verá a Bybit y Oracle Red Bull Racing participar en la promoción de carreras STEM e introducir la codificación a nuevas audiencias. El espíritu central de Bybit es apoyar el siguiente nivel de innovación, talento y desarrollo tecnológico, que se alinea con las propias ambiciones de Oracle Red Bull Racing a medida que el equipo desarrolla y expande su Red Bull Technology Campus en Milton Keynes.

El patrocinio se pagará en una combinación de efectivo y BIT, el token de gobierno nativo de BitDAO. BitDAO es una de las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) más grandes del mundo que apoya a los constructores de la economía descentralizada, lo que permite a los titulares de tokens BIT votar por propuestas para fomentar tecnologías que presentan formas completamente nuevas para que las personas trabajen, participen y realicen transacciones juntas.

El director ejecutivo del equipo Oracle Red Bull Racing, Christian Horner, dijo: “Estoy encantado de dar la bienvenida a Bybit a nuestro equipo.. También es apropiado que a medida que ingresamos a una nueva generación de competencia de F1 en 2022, con una nueva filosofía avanzada y potencialmente revolucionaria de autos que salen a la pista, Bybit también esté a la vanguardia de la tecnología. Ellos comparten la pasión del equipo por estar a la vanguardia de la innovación tecnológica, marcar el ritmo competitivo y alterar el status quo. Junto a esto está el compromiso de Bybit de animar la experiencia de los fanáticos en la F1 a través de la innovación digital. Esta también es una misión clave para el Equipo y la asistencia de Bybit nos ayudará a construir una conexión más profunda, inmersiva y única con el equipo para los fanáticos de todo el mundo”.

Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit, dijo: “La pasión implacable y la resiliencia intrépida de Oracle Red Bull Racing nos inspiran. El equipo ha cambiado el juego de la misma manera que los activos digitales han cambiado el sistema financiero global. Como un exchange joven, nos conectamos con Oracle Red Bull Racing en el centro de nuestros valores: la edad no importa, la jerarquía no tiene importancia y el legado no es lo que se te pasa, sino lo que haces. Alcista o bajista, todos tienen la oportunidad de tomar la libertad financiera en sus propias manos en los albores de la economía digital. Bybit ha encontrado nuestra alma gemela y la perfecta armonía de velocidad, seguridad y confiabilidad es todo lo que nuestros usuarios buscan en nuestra plataforma. Un momento en la pista es posible gracias al trabajo incansable para perfeccionar el chasis, el motor, la artesanía y la incansable búsqueda de precisión y concentración de los pilotos en un juego lleno de adrenalina”.

Sobre Bybit

Bybit es un exchange de criptomonedas establecido en marzo de 2018 para ofrecer una plataforma profesional donde los traders de criptomonedas pueden encontrar un motor de coincidencia ultrarrápido, un excelente servicio al cliente y soporte comunitario multilingüe. La empresa ofrece innovadores servicios de Spot trading y trading de derivados en línea, productos de minería y staking, así como soporte de API, a clientes minoristas e institucionales de todo el mundo, y se esfuerza por ser el exchange más confiable para la clase de activos digitales emergentes. Además de Red Bull Racing, Bybit también patrocina equipos de esports como NAVI, Alliance, Astralis y Virtus.pro; El club de fútbol alemán Borussia Dortmund y el club de fútbol japonés Avispa Fukuoka.ara obtener más información, visitar: https://www.bybit.com/

Para obtener actualizaciones, seguir las plataformas de redes sociales de Bybit en

https://discord.com/invite/bybit

https://www.facebook.com/Bybit

https://www.instagram.com/bybit_official/

https://www.linkedin.com/company/bybitexchange/

https://www.reddit.com/r/Bybit/ https://t.me/BybitEnglish

https://www.tiktok.com/@bybit_official

https://twitter.com/Bybit_Official

https://www.youtube.com/c/Bybit

#Bybit

Contacto

Nombre contacto: Bybit

Teléfono de contacto: