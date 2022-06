Un caso pro bono de éxito. Cancelación de 142.000€ de deuda en Madrid

Nuevo Caso de Éxito aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad en Madrid. Desde el despacho especializado en LSO, Empieza de Cero, se ha logrado la cancelación total de una deuda de 142.000€. Esta noticia, ha emocionado y llenado de orgullo al equipo jurídico del despacho, debido a las especiales circunstancias que rodean la hazaña

Todos los años en Empieza de Cero, se lleva a cabo un proceso de selección que persigue el objetivo de seleccionar, entre todos sus eventuales clientes, a uno que se vea afectado por un riesgo claro de exclusión social, dándole la posibilidad de acogerse a ley de segunda Oportunidad de forma gratuita, contribuyendo de esta forma a mejorar su calidad de vida en una situación límite.



En el año 2021, el protagonista y beneficiario del caso gratuito, es Sergio, un madrileño que se encontraba en una situación muy delicada. Sergio había contraído una importante cantidad de deudas por un proyecto empresarial, que dada la crisis que vive España, no obtuvo beneficios y le llevó a una situación insostenible, no llegando a tener recursos para cubrir sus necesidades más básicas.



Sergio, se puso en contacto con el despacho tras encontrarse en una situación de insolvencia causada por los numerosos créditos que había contratado, (Sabadell Consumer, Bankia, Wizinkbank, CaixaBank, Cofidis, Ibercaja, Openbank, entre otros), deviniendo la imposibilidad de hacer frente a sus cuotas, circunstancia a la que se le sumaba la complicada situación social en la que se encontraba.



Tras el intento de acuerdo extrajudicial de pagos, el letrado director del procedimiento, Álvaro Sánchez, presentó la correspondiente demanda de concurso de acreedores, tramitando cada una de las fases del procedimiento, para finalmente alcanzar, el tan ansiado “auto de exoneración del pasivo insatisfecho”. Esta resolución judicial, determina el perdón de todas las deudas del cliente, otorgándole la segunda oportunidad que tanto necesitaba.



Este año 2022, nuevamente elegirán al candidato oportuno para cubrir la vacante del caso gratuito, tal y como le ocurrió a Sergio, que ha visto su vida cambiada por completo, asegura no saber como agradecer al despacho todo lo que han hecho por él.



Empieza de Cero, es un despacho sensibilizado con las necesidades del cliente. Reconocen que han vivido situaciones extremas, en las que la desesperación generada por este tipo de problemas, ha derivado en verdaderas tragedias, en algunos casos, incluso costándole la vida al afectado. Estas vivencias, les han llevado a tener como compromiso principal, ayudar, cuidar y aconsejar de la mejor manera al cliente desde el primer momento, acompañándole en este camino de principio a fin.



