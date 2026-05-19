Cat In a Flat, plataforma especializada en el cuidado de gatos, llega a España - Cat In a Flat

El servicio forma parte de Rover Group y refuerza su apuesta por el cuidado especializado de mascotas

Incluye cuidadores con experiencia, seguimiento en tiempo real y la Garantía Rover, un programa de reembolso que cubre posibles incidentes durante la reserva y refuerza la seguridad del servicio.

En España los gatos representan 5,8 millones dentro de los más de 28 millones de animales de compañía presentes en los hogares y solo en Rover en marzo de 2026 aumentaron las reservas de cuidados de felinos en un 62% interanual.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid - 19 de mayo de 2026 – Rover Group, Inc., el mayor marketplace del mundo dedicado al cuidado de mascotas, ha anunciado la llegada a España de Cat in a Flat, una plataforma que forma parte del grupo y que ofrece servicios de cuidado centrados exclusivamente en gatos, proporcionando a los propietarios una tranquilidad total.

Cat in a Flat opera sobre la plataforma tecnológica líder del sector de Rover, lo que permite al usuario acceder a un mayor número de cuidadores de confianza especializados en gatos. Además, ofrece actualizaciones en tiempo real durante las reservas y la protección de la Garantía Rover, un programa de reembolso destinado principalmente a proteger a las mascotas.

Atendiendo las necesidades específicas de los gatos

Desde mantener rutinas hasta reducir el estrés, los cuidadores de Cat in a Flat cuentan con experiencia adaptada específicamente a los gatos. Esto resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que en España los gatos representan 5,8 millones dentro de los más de 28 millones de animales de compañía presentes en los hogares españoles.

“Los gatos viven más tiempo que nunca, lo que implica que cada vez más necesitan cuidados adaptados a su edad”, señala la Dra. Mikel Delgado, experta en comportamiento felino del panel Pet People de Rover. “Los gatos mayores tienen más probabilidades de requerir tratamientos como medicación diaria, inyecciones de insulina o dietas específicas. Mantener la continuidad de los cuidados en su entorno habitual, con alguien que entienda tanto sus necesidades de salud como de comportamiento, reduce el estrés y contribuye a preservar su bienestar”.

Una oportunidad en crecimiento para el cuidado especializado en gatos

La demanda de servicios centrados en gatos está creciendo de forma notable en España. Tanto es así, que las reservas exclusivamente para felinos en Rover han aumentado de forma significativa en los últimos años. Según los datos de la plataforma, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, las reservas de cuidados exclusivos para gatos crecieron casi un 575%, mientras que en el primer trimestre de 2026 aumentaron un 32% interanual.

“Lanzar Cat in a Flat en España refuerza el compromiso de Rover de atender las necesidades específicas de cada mascota”, afirma Phil Katz, director general de marcas especializadas en Rover. “Mis propios gatos, Nova y Nox, me han dejado claro que los felinos requieren cuidados distintos, y apostar por servicios especializados facilita encontrar cuidadores que se adapten a esas necesidades. En Rover, nuestra misión siempre ha sido facilitar que las personas disfruten del amor incondicional de una mascota. Cat in a Flat nace con esa misma filosofía y, juntos, queremos acercar ese vínculo a más amantes de los gatos.”

Con una comunidad creciente de familias con gatos, España se presenta como un paso natural en la expansión de Cat in a Flat, respondiendo a la demanda de cuidados especializados y de confianza. Desde su fundación en 2014, la plataforma ha dado servicio a más de 150.000 familias y cerca de un millón de gatos, con más de 600.000 reservas. Sus casi 60.000 cuidadores disponibles cuentan con una valoración media de 4,9 estrellas, y el 99% de las reservas recibe cinco estrellas.

Con este lanzamiento, Cat in a Flat ya está presente en once países: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Canadá, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y ahora España. Esta expansión refleja el compromiso de Rover con el crecimiento internacional y con la atención a las necesidades específicas de los gatos y de quienes conviven con ellos.

Sobre Cat In A Flat

Cat In A Flat nació en Londres en 2014. Su misión es ayudar a que los gatos se queden en la comodidad de su propio hogar, conectando a sus dueños con cuidadores locales, de confianza y amantes de los gatos. A través de una app y una página web fáciles de usar, los dueños pueden buscar cuidadores cercanos, organizar un encuentro previo y reservar servicios que incluyen alimentación, tiempo de juego y actualizaciones periódicas. Con un enfoque en la seguridad y el bienestar, Cat In A Flat garantiza que los gatos reciban un cuidado personalizado y fiable, ofreciendo tranquilidad a los dueños mientras están fuera. Cat In A Flat fue adquirida por Rover Group en 2024. Para más información sobre Cat In A Flat, visita catinaflat.es

Sobre Rover

Fundada en 2011 y con sede en Seattle, Washington, Rover es el mayor marketplace online del mundo dedicado al cuidado de mascotas. Su presencia global abarca 18 países, incluyendo Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Europa —Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Austria, Bélgica, Finlandia, Suiza y Polonia—, además de Australia. Rover atiende las necesidades específicas de cada mascota conectando a los dueños con cuidadores que ofrecen servicios nocturnos como alojamiento y cuidado a domicilio, así como servicios diurnos como guardería canina, paseos, visitas puntuales y adiestramiento. Para más información sobre Rover, visita rover.com

Para más información:

María Isabel Lucas - milucas@canelapr.com

María Simal - msimal@canelapr.com

Emisor: Rover