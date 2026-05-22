La Cátedra Childcare Family Policies de UIC Barcelona aborda retos de los jóvenes para su proyecto familiar

Jornada “Trayectorias de los jóvenes y proyecto familiar” en el Aula Magna de UIC Barcelona. - UIC BARCELONA.

(Información remitida por la empresa firmante)

Expertos internacionales reflexionan en la Universidad sobre la madurez personal, la fragilidad de los vínculos y las dificultades de los jóvenes ante el compromiso y la vida familiar.

El filósofo y escritor Fabrice Hadjadj y la neuropsiquiatra Mariolina Ceriotti han sido los principales ponentes del encuentro, impulsado por la Cátedra Childcare Family Policies de la Universidad con el apoyo de la Fundación Joaquim Molins Figueras.

Barcelona, 22 de mayo de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) acogió ayer en el Aula Magna la jornada "Trayectorias de los jóvenes y proyecto familiar", una iniciativa impulsada por la Cátedra Childcare Family Policies de la Universidad, en el marco del 25.º aniversario de la Fundación Joaquim Molins Figueras. El encuentro ha propuesto un espacio de reflexión sobre los desafíos personales, sociales y culturales que afrontan hoy los jóvenes a la hora de imaginar, construir y sostener un proyecto familiar.

El acto fue inaugurado por los dos codirectores de la Cátedra Childcare Family Policies, el Dr. Marc Grau, director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) de UIC Barcelona, y la Dra. Montserrat Gas, catedrática de UIC Barcelona y actual presidenta de la Red Internacional de Institutos Universitarios de Familia (REDIUF), junto con la Sra. Esperanza Molins, directora de la Fundación Joaquim Molins Figueras, quien destacó la importancia de generar oportunidades reales de futuro para las nuevas generaciones y de acompañar a los jóvenes.

Durante su intervención, Montserrat Gas puso el foco en la complejidad del contexto actual en el que crecen los jóvenes, marcado por "amplias posibilidades, pero también por una gran incertidumbre". En este sentido, subrayó la necesidad de acompañarlos en sus procesos vitales y afectivos: "Acompañar significa caminar con ellos, escuchar sus preguntas y ayudarles a descubrir sus deseos más profundos".

La primera ponencia corrió a cargo del escritor y filósofo Dr. Fabrice Hadjadj, director del Instituto Incarnatus est, con la conferencia "La familia más allá de la proyección". A lo largo de su intervención, Hadjadj reflexionó sobre la distancia entre las idealizaciones contemporáneas de la familia y su realidad cotidiana, reivindicando su dimensión humana, relacional y generativa. También planteó una lectura antropológica y cultural de la familia a partir de referencias literarias y bíblicas, y defendió la necesidad de recuperar una mirada más realista y esperanzadora sobre los vínculos familiares.

Posteriormente, la neuropsiquiatra infantil y de pareja Dra. Mariolina Ceriotti impartió la conferencia "Madurez personal y proyecto familiar", centrada en los procesos de crecimiento personal y en las dificultades que afrontan muchos jóvenes para establecer relaciones estables y duraderas en el contexto actual.

Durante su intervención, Ceriotti analizó cuestiones como la búsqueda de la autorrealización, la fragilidad de los vínculos o la dificultad para comprometerse en una sociedad marcada por la inmediatez y la incertidumbre. Asimismo, remarcó la importancia de recuperar valores como la confianza, la responsabilidad y la fiabilidad personal como base de las relaciones humanas y familiares.

La jornada reunió a profesorado, profesionales y estudiantes interesados en los retos vinculados a la familia, la educación y el acompañamiento de los jóvenes, y se enmarca en las actividades que impulsa la Cátedra Childcare Family Policies para promover la investigación, la reflexión interdisciplinar y la transferencia de conocimiento en torno a los vínculos familiares y las políticas públicas que afectan a los niños, los jóvenes y las familias.

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