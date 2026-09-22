‘CEOMA en tu bolsillo: la app que une’, una nueva forma de estar más cerca, participar y conectar

Imagen de la aplicación de CEOMA. - CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

CEOMA lanza su propia app para acercar a las personas mayores una comunidad viva, cercana y conectada

Subvencionada por el Imserso, la aplicación es gratuita y nace con el objetivo de acercar a las personas mayores a una comunidad ‘amiga’ en la que compartir, participar y sentirse acompañadas

La APP cuenta con un muro social en el que las personas usuarias pueden interactuar y compartir contenidos, además de un chat para conversar directamente con otros miembros

Madrid, 22 de septiembre de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha lanzado su propia app móvil ‘CEOMA en tu bolsillo: la app que une’ con el objetivo de ofrecer un nuevo canal digital que facilite el acceso a sus proyectos, noticias y entrevistas de actualidad, así como a contenidos de interés para las personas mayores.

Con esta nueva herramienta, CEOMA quiere facilitar a las personas mayores el acceso a su actividad y a contenidos de su interés, al tiempo que fomenta su participación y la conexión entre miembros de la comunidad. El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana reconoce que la aplicación “supone un beneficio para la comunidad” y que “las personas mayores utilizamos cada vez más los dispositivos móviles para informarnos, comunicarnos estar conectadas. CEOMA tenía que estar también ahí”.

Subvencionada por el IMSERSO y desarrollada por la empresa ToolPrive, la aplicación es gratuita, descargable para Android e iOS y accesible para todos los públicos. Su diseño prioriza la sencillez y la facilidad de uso, con una interfaz clara e intuitiva, iconos fácilmente identificables y una navegación pensada para facilitar el acceso y la visualización de los contenidos.

La app permite acceder de forma sencilla a las noticias y proyectos de CEOMA, conocer las organizaciones confederadas y consultar, leer o escuchar las entrevistas realizadas por la Confederación.

Además, incorpora un espacio dedicado a las Organizaciones Amigables con las Personas Mayores, desde el que se pueden consultar las acreditaciones vigentes de empresas, entidades y administraciones públicas, así como acceder a la información necesaria para solicitar la acreditación de una organización.

Quienes lo deseen podrán recibir notificaciones para mantenerse al día de las convocatorias de certámenes y concursos promovidos por CEOMA, así como consultar sus bases, plazos de participación y proyectos ganadores.

La app también permitirá conocer las jornadas, encuentros y Congresos impulsados por CEOMA, consultar su programación y acceder a toda la información de interés para facilitar la participación y asistencia a estas actividades.

Más interacción, más comunidad

Con el objetivo de fomentar la participación y reforzar los vínculos entre sus miembros, CEOMA ha incorporado a la aplicación un ‘chat de comunidad’. A través de este espacio, las personas usuarias pueden unirse a distintos canales para mantenerse informadas sobre temas de su interés, así como contactar con otros miembros y conversar directamente con ellos.

Por otro lado, la plataforma cuenta con un muro social propio en el que los usuarios pueden compartir sus experiencias relacionadas con los distintos eventos organizados por CEOMA o interactuar con el resto de las publicaciones mediante funciones como los comentarios, los compartidos o los ‘me gusta’.

Transparencia y confidencialidad

En línea con sus protocolos de transparencia, la organización ha integrado espacios en donde se puede consultar cuáles son las entidades colaboradoras, así como la composición de su junta directiva e información sobre otros socios. Desde ToolPrive, encargados del diseño de la app, cuentan con la certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad), que garantiza la integridad, la confidencialidad y la trazabilidad de la información. Una certificación que supone una garantía adicional para los usuarios, entidades e instituciones, acreditando que la plataforma de CEOMA opera bajo un marco de seguridad reconocido.

Con respecto a las opciones de configuración, se ofrece la posibilidad de modificar el tamaño de la tipografía, personalizar el perfil añadiendo una foto, la descripción personal y profesional y otros datos de interés, u otorgar permisos para que otras personas de confianza puedan gestionar la cuenta, especialmente en el caso de las personas mayores.

La descarga de la aplicación es sencilla, los interesados solo tienen que buscar en App Store o Play Store la aplicación CEOMA y proceder a la descarga. El interesado se da de alta con un correo electrónico, tendrá que aceptar los términos de uso, validar su registro pulsando el botón de verificación que le llegará por email y volver a la aplicación para completar la información con nombre y apellidos. La descarga ya está disponible también en el link https://ceoma.toolprive.com/app

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

Celia Moreno Garrido

Directora Gerente

celiamoreno@ceoma.org

Tel.: 91 557 25 56

Sandra Delgado

Europa Press Comunicación

sandradelgado@europapress.es

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Leopoldo Alonso

Europa Press Comunicación

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