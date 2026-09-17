Cinco juegos para mantener la mente activa y fomentar un envejecimiento saludable - Cerebreando

(Información remitida por la empresa firmante)

Cerebreando es un nuevo material lúdico de estimulación cognitiva que propone una forma diferente de trabajar memoria, atención, razonamiento y otras capacidades: pensar, jugar y compartir.

Madrid, 17 de septiembre de 2026. — España envejece y el reto ya no es solamente vivir más años, sino conseguir que esos años se vivan con la mayor autonomía, bienestar y participación posible. Según las proyecciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en junio de 2026, el 21,1 % de la población española tiene actualmente 65 años o más, una proporción que podría alcanzar el 30,9 % en 50 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales.

Ante esta realidad, el envejecimiento activo y saludable se ha convertido en una prioridad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento saludable como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, mientras que el Ministerio de Sanidad español señala como objetivo mantener esa capacidad funcional y limitar la aparición de discapacidad y dependencia.

En este contexto, mantener una vida activa no significa únicamente hacer ejercicio físico. También implica continuar participando, relacionándose, tomando decisiones, aprendiendo, recordando, resolviendo problemas y disfrutando de actividades significativas.

Y es ahí donde el juego puede convertirse en un aliado.

Cerebreando: estimular la mente sin que parezca un ejercicio

Con esta filosofía nace Cerebreando, un material lúdico de estimulación cognitiva creado especialmente para personas mayores que reúne cinco juegos diferentes en una misma caja. Ideado y fabricado en España.

La propuesta busca que trabajar determinadas capacidades cognitivas no tenga que convertirse siempre en una actividad repetitiva. En Cerebreando, cada juego plantea una mecánica diferente y permite cambiar de reto y de estrategia, favoreciendo una experiencia más entretenida, participativa y social.

La caja está diseñada para 2-4 jugadores, con partidas de aproximadamente 15-20 minutos, y sus actividades pueden adaptarse a distintos niveles y necesidades.

Una misma caja, diferentes estrategias

Una de las características de Cerebreando es precisamente la posibilidad de cambiar de estrategia de juego.

TEMATIZANDO: Asociación semántica · Memoria · Atención · Lenguaje · Razonamiento lógico · Flexibilidad cognitiva

EMPAREJANDO: Asociación lógica · Razonamiento · Memoria · Expresión oral

COLOREANDO: Secuenciación numérica · Lógica · Atención

RECORDANDO: Memoria visual · Atención · Observación

NUMEREANDO: Secuenciación numérica · Lógica · Atención · Planificación

Un día se puede trabajar la memoria visual con Recordando; otro, las relaciones entre conceptos con Emparejando; o plantear un reto de planificación y secuenciación con Numereando.

Esta variedad permite introducir diferentes estímulos y dinámicas en actividades familiares o profesionales, evitando que la estimulación cognitiva tenga que asociarse siempre a la repetición de los mismos ejercicios. Porque ante todo es un reto divertido y adaptable a cada situación.

Para jugar en familia y para profesionales

Cerebreando está pensado para que la persona mayor tenga un papel activo: observa, decide, recuerda, relaciona, explica, planifica y juega.

En el ámbito familiar, puede convertirse en una actividad para compartir tiempo de calidad con padres, abuelos, parejas o amigos.

En el ámbito profesional, puede utilizarse como recurso lúdico dentro de actividades dirigidas a personas mayores, especialmente en contextos relacionados con terapia ocupacional y estimulación cognitiva.

Porque mantener la mente activa puede implicar también algo tan sencillo como sentarse alrededor de una mesa, conversar, recordar, pensar, reírse y jugar con otras personas.

Este juego forma parte y está disponible en Cartas didácticas, un proyecto creado por profesionales de la educación y desarrollo de recursos pedagógicos en el marco de la gamificación.

Más información: www.cartasdidacticas.es





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