Cines Filmax Gran Vía 4DX acoge la primera roast battle en 4DX con motivo del preestreno de Black Adam

Los cómicos antes del roast. - Filmax Gran Via

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento contó con Arturo González-Campos como presentador en una batalla para elegir al mejor antihéroe de la historia que enfrentó a los cómicos Paco Hernández e Isaac Sánchez ‘Loulogio’

Cines Filmax Gran Vía 4DX ha realizado un pase especial con motivo del estreno de Black Adam en 4DX, uno de los estrenos de la temporada y que ha llevado a Dwayne Johnson (The Rock) a ponerse en la piel de un antihéroe con métodos cuestionables. Además, los cines acogieron la primera roast battle en 4DX para elegir al mejor antihéroe de todos los tiempos a base de humor y mucha labia.



Desarrollada en Corea del Sur por la empresa CJ 4DPLEX, la tecnología 4DX llegaba hace unos años para revolucionar la industria del entretenimiento, que aterrizó en Cataluña de la mano de Cines Filmax Gran Vía 4DX en 2018. Con el 4DX el cine no se ve, sino que se vive y el espectador es un personaje más de la acción gracias a 21 efectos especiales sincronizados que activan sus cinco sentidos. Movimiento, agua, aire, efecto de calor, vibraciones, aromas, y un largo etcétera transforman el patio de butacas en un plató de cine. En Filmax Gran Vía también se puede disfrutar de una sala con triple pantalla inmersiva, la ScreenX.



Con motivo del estreno de Black Adam, una de las salas 4DX de Cines Filmax Gran Vía 4DX acogió la primera roast battle en 4DX de España. En esta particular batalla dialéctica Paco Hernández en defensa de Black Adam e Isaac Sánchez ‘Loulogio’ representando a Deadpool, el público debía decidir al mejor antihéroe de todos los tiempos. Presentando el evento y sobre todo, ejerciendo de árbitro y moderador estaba Arturo González-Campos, guionista y humorista.



Las roast battles son batallas dialécticas en clave de humor en las que los oponentes se lanzan críticas y comentarios punzantes siempre desde la comedia. En este caso, los comentarios iban acompañados de diferentes efectos en 4DX por lo que los asistentes podían notar aire, golpes y movimiento en sus butacas. La batalla se retransmitió en directo a través del canal de Instagram de Filmax Gran Vía para que los fans del cine y de los cómics pudieran votar desde sus casas. Las semanas previas al evento de hecho, los seguidores ya habían podido ir votando en las diferentes batallas que enfrentaron a antihéroes míticos de la historia del cómic entre los que llegó a la final Deadpool, elegido para enfrentarse en la batalla final con Black Adam.



Paco Hernánez, experto y crítico de cómics, fue el ganador de la batalla en su defensa de Black Adam, pero Isaac Sánchez ‘Loulogio’, cómico, dibujante profesional y estrella de internet con su canal en Twitch se lo puso muy difícil representando a Deadpool. Arturo González-Campos proclamó a Black Adam vencedor rompiendo el sobre con las votaciones provocando las risas entre los asistentes.



Black Adam es una película basada en el cómic original de DC Comics. Narra la historia de Black Adam, interpretado por Dwayne Johnson. Es un antihéroe que destaca por su peculiar forma de justicia.



La película se puede ver en 4DX desde el viernes 21 de octubre en los Cines Filmax Gran Vía 4DX.







Contacto

Nombre contacto: Esther Gómez

Descripción contacto: AMT Agency

Teléfono de contacto: 677 166 761