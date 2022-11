Clean Planet Energy y Crossroads Real Estate se unen para crear 10 instalaciones de reciclaje en todo UK

Bertie Stephens, Group CEO of Clean Planet Energy,

Clean Planet Energy ha anunciado hoy un nuevo proyecto de colaboración con la firma de capital privado Crossroads Real Estate para financiar el buque insignia de Clean Planet Energy, la ecoPlant que actualmente se encuentra en construcción en Teesside, en el noreste de Inglaterra

Se trata de la primera de las 10 nuevas ecoPlant que Crossroads Real Estate y Clean Planet Energy tienen por objetivo construir y poner en funcionamiento conjuntamente en todo el Reino Unido.



La nueva empresa conjunta, cuyo objetivo es hacer frente a la crisis de los residuos plásticos, podría traducirse en más de 400 millones de libras de nueva inversión británica para la futura construcción de estas instalaciones. Se han seleccionado ubicaciones en Lincolnshire, Wiltshire, Lancashire y Gales del Sur para liderar el despliegue potencial de las diez instalaciones, y en los próximos meses se anunciarán más.



Las ecoPlant de Clean Planet son instalaciones ecológicas de reciclaje avanzado, destinadas a procesar residuos plásticos no reciclables y difíciles de reciclar que de otro modo acabarían en los vertederos. Cada ecoPlant tiene la capacidad de procesar 20.000 toneladas de plásticos cada año y convertir estos residuos en: a) combustibles de bajo contenido de azufre para reemplazar a los combustibles fósiles en los sectores del transporte y la maquinaria pesada, y b) materias primas petroquímicas circulares, incluida la nafta, que se utilizan para fabricar nuevos productos plásticos sin necesidad de que las refinerías utilicen materias primas fósiles. El diésel bajo en azufre de Clean Planet puede reducir en un 75 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con el uso del diésel tradicional; la empresa conjunta podría reutilizar en la cadena de suministro circular más de 200.000 toneladas de residuos plásticos difíciles de reciclar cada año.



La noticia llega durante la celebración de la COP27, en la que los líderes mundiales buscan soluciones para reducir las emisiones globales de GEI y la contaminación plástica. Los datos de 2021 muestran que el Reino Unido sigue generando más de 2 millones de toneladas de residuos plásticos cada año, de los cuales más del 60% no se pueden reciclar. En noviembre de 2022, el Comité de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (EFRA) del Gobierno del Reino Unido publicó un informe para acelerar la reducción de los residuos plásticos, haciendo hincapié en las políticas de reciclaje avanzado como recomendación clave. Mediante el desarrollo de nuevas ecoPlant en todo el Reino Unido, Clean Planet Energy y Crossroads Real Estate abren las puertas para la reutilización de los residuos plásticos tradicionalmente no reciclables en productos sostenibles y circulares. Permiten reducir la contaminación plástica y los residuos que acaban en los vertederos del Reino Unido, y también las emisiones de gases de efecto invernadero si se utilizan como sustitutos de combustibles bajos en carbono.



