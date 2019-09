El clima y el dilema sobre la carga de los automóviles eléctricos sacuden la política

Publicado 02/09/2019 9:56:10 CET

Neutrino Energy Group anuncia : La alternativa que ofrece la tecnología de neutrinos y el modelo de automóvil Pi cada vez más viables

Ahora la política también está al tanto: los avances del Neutrino Energy Group y del modelo de automóvil Pi, por un lado, y los inconvenientes del concepto anterior de movilidad eléctrica, por otro, están influenciando a los principales líderes políticos alemanes.

El profesor Dr. Günther Krause, exministro federal de transporte bajo el mandato del canciller Helmut Kohl, confirma que los enfoques de la tecnología de neutrinos han llegado a la Cancillería Federal y a la sede del partido federal CDU.

El tan esperado pero desprovisto avance de la movilidad eléctrica en Alemania está obligando a que cada vez más políticos busquen otras salidas. Del total de 47 millones de vehículos matriculados en Alemania, solo unos 400.000 son eléctricos. Por tanto, Alemania está muy por detrás de las previsiones. Incluso los incentivos a modo de primas de compra no dieron los resultados esperados.

Si aumenta el número de vehículos eléctricos en varios millones durante los próximos años, el fiasco puede ser descomunal debido a la falta de opciones de carga. Dada la escasa autonomía y los largos tiempos de carga, las áreas de servicios de las autopistas tendrían que ampliarse con estaciones de carga con unas dimensiones similares a las de los campos de fútbol. El origen parcialmente contaminante de la electricidad como combustible para los vehículos eléctricos es otro de los inconvenientes que ni la política ni la industria automotriz tienen bajo control.

Por estos motivos, además de la necesidad urgente de actuar en materia de política climática, el gobierno federal está comenzando gradualmente a abordar alternativas viables.

Holger Thorsten Schubart, CEO del Neutrino Energy Group, cree que es una suerte que Alemania sea el único país gobernado por una doctora en física que entiende los problemas técnicos.

Neutrino Energy Group, una compañía de investigación y desarrollo germano-estadounidense, está trabajando en el desarrollo del concepto Pi. El revolucionario y patentado modelo mundial está aprovechando los últimos hallazgos en física acerca de los neutrinos, que fluyen constantemente desde el espacio como partículas fantasmas que lo impregnan todo, además de poseer masa y mostrar interacciones. Por tanto, parte de esta energía se puede transformar en corriente continua a través de metamateriales preparados especialmente para ello. La interacción extremadamente débil de inicio se compensa lo suficiente gracias a las propiedades especiales del material, que dispone de una superficie física muy grande.

"Nuestro próximo gran objetivo es desarrollar la movilidad eléctrica con la ayuda de la tecnología neutrinovoltaica y de nuestra marca Pi. Esta tecnología resolverá los problemas de los vehículos eléctricos actuales, así como los largos tiempos de recarga, las redes insuficientes y, sobre todo, el problema del uso desmesurado y perjudicial de la energía procedente los combustibles fósiles. Por tanto, esta tecnología estará en funcionamiento junto con otros fabricantes de automóviles", dijo el profesor de física R. Strauss, científico asesor del Neutrino Energy Group. "Es hora de acabar con los mitos y los malentendidos. Naturalmente, la tecnología de neutrinos no captura neutrinos, sino microvibraciones causadas por espectros invisibles de readiación artificial y natural a través de nanocristales y de la electrohumedad."

El Neutrino Energy Group ofrecerá su tecnología a los fabricantes de automóviles de Alemania para resolver el problema de las estaciones de carga.

Se trata de vehículos eléctricos muy ligeros, cuyo cuerpo no está hecho de aluminio, sino de carbono. Este material compuesto de carbono no solo es extremadamente ligero, sino que también permite integrarse fácilmente con los convertidores de energía. De hecho, toda la carrocería del vehículo se puede utilizar para la conversión de energía.

Los convertidores de energía funcionan como una pequeña central eléctrica instalada en el vehículo. La profundidad de la carrocería es lo suficientemente grande como para convertir la cantidad de energía que se necesita a partir de la tecnología neutrinovoltaica. Como resultado, la potencia necesaria para la conducción del vehículo se genera incluso mientras se conduce.

El profesor Strauss señala otra cuestión: "Todos sabemos cuánto se calienta un vehículo al sol o incluso a la sombra. A veces es tal el calor acumulado que ni siquiera podemos poner la mano sobre el volante. Si las células neutrinovoltaicas de la carrocería se calientan, las vibraciones atómicas aumentan y la conversión de energía es mayor, por lo que los vehículos eléctricos Pi permiten que la energía no se desaproveche en ningún momento."

El exministro de transporte, Günther Krause, agrega: "La movilidad eléctrica solo tiene sentido si ya no necesitamos 'baterías monstruosas' que han sido cargadas con 'energía perjudicial', es decir, con la electricidad generada por la quema de combustibles fósiles. La solución es una planta de energía en el propio automóvil, que convierte continuamente la energía mientras se conduce, y en particular cuando el vehículo está parado. Por tanto, las estaciones de carga ya no serán necesarias en el futuro. Así que únicamente podemos decir lo siguiente: podemos hacerlo."

Contacto

Nombre contacto: Neutrino Energy Group

Descripción contacto: https://neutrino-energy.com/

Teléfono de contacto: +49 30 20924013