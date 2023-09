El Colegio de Geólogos aboga por los mapas de riesgo para minimizar daños por DANA e inundaciones

(Información remitida por la empresa firmante)

El Colegio recuerda que es obligatorio incluir mapas de riesgo naturales en los planes generales de urbanismo para una adecuada ordenación del territorio

"El aumento global de las temperaturas va a acrecentar estos procesos catastróficos, invertir en prevención es la única forma de ganar resiliencia", señala el Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos

Asimismo, apuesta por infraestructuras de control de inundaciones como tanques de tormentas, presas o el rediseño de las canalizaciones para evitar pérdidas humanas y económicas

MADRID, 5 Sep.

En un contexto marcado por las crecientes inundaciones causadas por tormentas y eventos meteorológicos extremos en España, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) enfatiza la necesidad crítica de valorar y utilizar estudios de peligrosidad y riesgo como piedra angular en la gestión de inundaciones. El ICOG recuerda que estos estudios son una herramienta fundamental para prevenir y minimizar los daños provocados por inundaciones, especialmente aquellas ocasionadas por las DANA y gotas frías. Estos estudios detallan las zonas propensas a inundaciones y los riesgos asociados, proporcionando información valiosa para la planificación y la adecuada ordenación del territorio.

"Ante la creciente y en muchos casos desordenada ocupación del suelo, pedimos que se cumpla la Ley del Suelo que indica la obligatoriedad de los mapas de riesgo naturales en los planes generales de urbanismo, ya que la mayor parte de los municipios afectados por la última DANA carecen de los mismos", explica Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos.

Regueiro admite que hay acciones que se pueden realizar y otras que nadie quiere implementar, pero pide a las administraciones que sean valientes y apuesten en algunos casos por "la necesaria deconstrucción de las zonas inundables donde existan edificaciones consolidadas". Los ciudadanos no pueden estar expuestos al riesgo que representa para ellos y sus bienes una ordenación urbanística desordenada.

En situaciones de alta vulnerabilidad o donde las medidas no estructurales no son suficientes, los geólogos pueden participar en la planificación y diseño de infraestructuras de control de inundaciones, como tanques de tormenta, diques, represas, canales de desvío y estaciones de bombeo. Estas estructuras pueden ayudar a reducir la cantidad de agua que ingresa a áreas habitadas y críticas, brindando un nivel adicional de protección en casos extremos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas medidas deben complementarse con una gestión sostenible de cuencas hidrográficas y medidas no estructurales para minimizar los impactos ambientales y sociales.

"Es fundamental invertir en estructuras de control de inundaciones, como pueden ser los tanques de tormenta, las presas de laminación de avenidas o el rediseño de las canalizaciones, aunque sean costosas o provoquen cierto impacto medioambiental", señala el ICOG.

Inundaciones, mayor riesgo de España

El Colegio de Geólogos recalca que las inundaciones representan el mayor riesgo geológico en España y, con el cambio climático acentuando estos eventos catastróficos, la inversión en medidas preventivas es la única vía para aumentar la resiliencia. "Es imperativo mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y contar con profesionales que realicen estudios de peligrosidad y riesgo", enfatiza Manuel Regueiro. "El aumento global de las temperaturas va a acrecentar estos procesos, invertir en actuaciones preventivas es la única forma de ganar resiliencia", pide el ICOG.

El ICOG advierte que ya ha quedado muchas veces de manifiesto que ignorar el conocimiento experto en la planificación urbana resulta en mayores costes económicos y sociales a largo plazo. En este sentido, subraya la necesidad de invertir en medidas como la promoción de buenas prácticas de ordenación del territorio y el fomento de la concienciación pública sobre los riesgos de inundación.

A ese respecto, "existen políticas de seguros que respondan a un riesgo real y que pueden servir como sistema disuasorio", detalla. También propone una política de indemnizaciones por expropiaciones de edificaciones situadas en zonas inundables.

En conclusión, la gestión de inundaciones en España debe basarse en la valoración de estudios de peligrosidad y riesgo como una medida fundamental y prioritaria, complementada con estrategias no estructurales para garantizar la seguridad de las comunidades y la protección de los recursos naturales.

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG)

El ICOG es una Corporación de Derecho Público creada para la defensa y apoyo de los intereses de los Geólogos según la Ley 73/1978 de 26 de diciembre. Entre sus fines esenciales, destacan la ordenación de la actividad o ejercicio de la profesión de Geólogo y la representación exclusiva y defensa de los intereses de la misma. Con sede en Madrid, el Colegio cuenta con delegaciones en Aragón, Galicia, Asturias, Cataluña y País Vasco. Para más información, puede visitar www.icog.es.

Emisor: ICOG

Contacto: Europa Press Comunicación, Manuel Recio (manuelrecio@europapress.es) o Rubén Marcos (rubenmarcos@europapress.es)