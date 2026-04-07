De la comunicación a la literatura; Shelly Ramírez lanza Sopa de cebolla los ocho capítulos del amor - Shelly Ramírez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de abril de 2026.- En un momento en el que la comunicación busca cada vez más autenticidad, Shelly Ramírez presenta Sopa de cebolla …los ocho capítulos del amor, una obra que propone una mirada íntima, reflexiva y literaria sobre los vínculos afectivos. Con una trayectoria ligada al periodismo, la comunicación y la dirección empresarial, la autora da ahora un paso hacia un territorio más personal con una novela que explora el amor desde la experiencia, la memoria y la transformación emocional. Con este lanzamiento, Ramírez amplía un recorrido profesional ya consolidado y sitúa su voz en un registro distinto, más libre y más introspectivo. El libro ya se encuentra disponible en Amazon, donde puede consultarse su ficha y acceder a la publicación.

Una novela que aborda el amor desde la experiencia y no desde el ideal

Lejos de ajustarse a los moldes más previsibles del género romántico, Sopa de cebolla …los ocho capítulos del amor se construye a partir de ocho capítulos que funcionan como aproximaciones complementarias a una misma cuestión: las múltiples formas en que el amor atraviesa la vida. No se plantea como una narración lineal ni como una historia cerrada. Por el contrario, la obra se adentra en distintos estados emocionales que dialogan entre sí y que permiten observar el amor desde la idealización, la pérdida, la dependencia, la reconstrucción y el aprendizaje.

La propuesta literaria de Shelly Ramírez pone el foco en lo que se siente y en la huella que dejan ciertas relaciones. Cada capítulo aporta una perspectiva propia y refuerza la idea de que el amor no siempre responde a una secuencia lógica, sino a procesos internos complejos y cambiantes. Esa estructura dota al libro de un carácter abierto, cercano a la exploración emocional, y permite una lectura en la que cada fragmento adquiere peso por sí mismo.

La propia autora ha venido desarrollando su actividad en ámbitos en los que la palabra tiene un valor central. Como CEO de Chacco Marketing y redactora de hípica del periódico La Razón, ha trabajado durante años en la construcción de mensajes y relatos orientados a conectar con distintos públicos. En esta ocasión, esa experiencia se traslada a un plano más íntimo, donde la escritura deja de responder a una finalidad estratégica y se convierte en una herramienta de expresión personal.

Del relato profesional a una voz literaria más íntima

El lanzamiento de esta novela también refleja una evolución natural dentro del recorrido de Shelly Ramírez. Hasta ahora, buena parte de su firma había estado vinculada al ámbito periodístico y al análisis especializado, especialmente en el entorno ecuestre. Con este libro, esa capacidad narrativa se desplaza hacia un espacio más literario, donde la contención, la observación y la sensibilidad adquieren un nuevo protagonismo.

La salida de Sopa de cebolla …los ocho capítulos del amor ya había sido anunciada en su propio medio, en una publicación que contextualiza esta obra dentro de su evolución profesional y creativa.

La novela se presenta así como un punto de inflexión en su trayectoria, al reunir experiencia comunicativa, mirada personal y ambición literaria en un mismo proyecto.

Con este nuevo título, Shelly Ramírez firma una obra que invita a detenerse en los matices del sentimiento y en todo aquello que deja marca, incluso cuando no permanece. El resultado es una propuesta que transita de la comunicación a la literatura con naturalidad y que encuentra en el amor, con sus luces y sus fracturas, su eje principal.



Emisor: Shelly Ramírez

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