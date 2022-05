La Comunidad de Madrid acoge de nuevo el Mundial de Motocross este fin de semana

La mejor afición del mundo volverá a abarrotar las gradas del circuito de intu Xanadú

Madrid, 24 de mayo de 2022.- Hoy se ha presentado el Gran Premio de España de Motocross en intu Xanadú. Con el invernal paisaje de la pista de nieve de fondo, las autoridades quisieron dar la bienvenida a una semana de motocross por todo lo alto. El público volverá a abarrotar las gradas animando a los pilotos locales, entre los que destacan el bicampeón Jorge Prado y el también gallego Rubén Fernández. Todo está preparado para vivir un fin de semana de auténtica locura.

El acto contó con la presencia del Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, el director general de Lastlap y del evento, Diego Muñoz, el gerente de intu Xanadú, Alexis Martín, Fernando Iserte, en representación del Consejo Superior de Deportes, y las pilotos mundialistas Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos, natural de Arroyomolinos, entre otros.

Será el tercer año que se realiza la prueba en Madrid, después del éxito de las dos ediciones anteriores, la última celebrada el pasado octubre. El público volverá a disfrutar de este Gran Premio de España, que se celebrará los próximos 28 y 29 de mayo en el circuito intu Xanadú de Arroyomolinos. Todo un evento único para los aficionados al motocross. Contará con las carreras de MXGP y MX2, el mundial Femenino y el Europeo de 125. Grandes expectativas para los pilotos locales, que se sienten más arropados que nunca en este Gran Premio de casa. Jorge Prado, que volvió de una pequeña lesión para Cerdeña, tratará de subir a lo más alto del podio. No estará solo en MXGP, ya que Rubén Fernández también querrá estar entre los tres primeros de la categoría. Buenas sensaciones para las féminas, donde Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos lucharán por volver a ser historia en el motocross femenino, como ya lo fueron en la última prueba.

Alexis Martín, gerente de intu Xanadú, se mostró “orgulloso de formar parte del Gran Premio”. “Estamos ante un proyecto elogiado por los pilotos y por el público. Detrás de esto hay un trabajo muy duro. Respeto, cooperación, trabajo en equipo… son algunos de los valores con las que todos nos identificamos y que el motocross representa. Estamos listos para recibir a los más de 10.000 fans que acudirán este fin de semana de nuevo a disfrutar de este gran evento”.

Presentó el Gran Premio Diego Muñoz, director general del mismo. “Reto a quien sea a que me diga un momento más emocionante que una salida de motocross en cualquier deporte. No lo hay. El año pasado fue inolvidable para todos aquellos que acudieron. La afición demostró una vez más porqué es la mejor del mundo. En 2022 el circuito se ha preparado mejorando la experiencia para ellos. Se han puesto más gradas, se han elevado y se han realizado cambios en el trazado para que sea un auténtico espectáculo”. Además, quiso destacar la presencia de hasta 24 pilotos nacionales en el evento: “es un sueño, una representación que nunca habíamos vivido”.

En representación de todos ellos, acudieron a las pilotos del equipo nacional femenino de motocross, Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos. Daniela, que acaba de hacer historia en su deporte al hacerse con el primer podio femenino, recordó la hazaña con los presentes. “La pole y el tercer puesto de Cerdeña han sido increíbles. Veníamos de una lesión las dos y ha sido una inyección tremenda de energía. Ahora venimos a Madrid a por todas. Ojalá que con el apoyo del público podemos llegar a repetir este resultado en casa”. Gabriela Seisdedos, nueve veces campeona de España, sueña con volver a correr en el circuito de su casa. “No me esperaba el apoyo que vivimos. Lo mejor que he encontrado en toda mi carrera deportiva fue el ambiente del año pasado. Tenemos muchas ganas de volver a vivir estas sensaciones. Invito a la gente que no conoce el motocross a que venga, porque va a estar soñando con esto el resto de su vida”.

La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, espera que “este 2022 sea el año de la consolidación, el año en que daremos un pasó más allá en nuestro compromiso con el deporte. Lo vivimos con pasión y esa es la impronta que queremos darle a nuestro trabajo”.

Por último, el Viceconsejero de la Comunidad, Alberto Tomé, quiso “poner en valor el impulso que estamos dando al mundo del deporte, con un evento de máximo nivel que nos permite visibilizar el motocross y dar impulso a los jóvenes que lo practican. Este fin de semana mostraremos al mundo la grandeza de nuestros pilotos. Seremos el mejor escaparate internacional”.

Este evento supondrá un impacto económico en la zona de varios millones de euros, acogerá a más de diez mil personas y contará con más de 400 trabajadores en la organización de la prueba. El circuito internacional de la Comunidad de Madrid es una pista de más de 1.600 metros con profundas roderas y grandes saltos, diseñada para el público con curvas de doble trazada que faciliten los adelantamientos y el espectáculo. Un proyecto de éxito garantizado, como expresó el Gerente de intu Xanadú, Alexis Martín. El propio centro comercial ha preparado una estupenda terraza para el disfrute de los aficionados que quieran quedarse cuando acaben las carreras.

Una cita imperdible para cualquier amante del motocross, que acercará la grandeza de este deporte a quien quiera descubrirlo. Los próximos 28 y 29 de mayo en el circuito intu Xanadú de Arroyomolinos.

