Los conductores españoles serán los primeros en utilizar las balizas V-16

Las balizas V-16 son un elemento indispensable para la seguridad vial. Así se ha puesto de manifiesto en la reciente reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Vial, un grupo que asesora a la Comisión Europea en esta materia. España presentó las balizas v-16 geoposicionadas, un elemento que señaliza el lugar del accidente sin riesgo a sufrir atropellos y que, además, conecta la posición del vehículo, con un mínimo margen de error. Grupo V16 apoya todas las iniciativas que reviertan en seguridad

Desde Grupo V16, la asociación de las principales empresas independientes del sector de fabricantes de componentes, recambios y accesorios para la automoción, apoyan todas aquellas acciones que reviertan en una mayor seguridad en carretera y recuerdan que en 2021 fallecieron 26 personas tras salir de sus vehículos en carreteras interurbanas. Por ello, y ante el peligro de que estas cifras puedan crecer, la Comisión Europea estudiará la propuesta de extender el uso de las balizas v-16 geoposicionadas a territorio europeo.



España abandera en Europa su uso, ya que será el primer país de la Unión Europea en utilizarlas obligatoriamente el próximo 1 de enero de 2026. En esta reunión a nivel europeo, Luxemburgo ha valorado positivamente esta iniciativa española.



Normativa, certificación y Sello de Calidad

Próximamente se publicará en el BOE la modificación del RD 159/2021 que regula los servicios de auxilio en carretera y a finales de 2022 ya estarán en el mercado las balizas conectadas, que no serán obligatorias hasta 2026.



Hasta esta fecha, en España se podrá utilizar indistintamente los triángulos y las luces V-16 luminosas (no geoposicionadas) que son las únicas que ESTÁN HOMOLOGADAS y CERTIFICADAS por la autoridad competente, y las geoposicionadas cuando lo estén.



Las empresas que forman parte del Grupo V16 tienen un SELLO DE CALIDAD que se aplica a las balizas V-16 luminosas, que garantiza su funcionamiento y usabilidad.



Desde Grupo V16 piden responsabilidad: "Es importante rechazar productos de imitación, que no cumplan con la normativa. ¿Cómo distinguirlos? Una manera es su precio. Los homologados rondan los 20 €, aunque en el mercado hay imitaciones por menos de la mitad".



Aunque la manera definitiva para poder identificar una baliza homologada es por el número de identificación ubicado en la tulipa del dispositivo. Esta homologación está certificada por dos laboratorios: LCOE o Applus IDIADA, que se acompaña de 8 números que conforman el número de matrícula ‘único’ de cada dispositivo que, además, es perfectamente trazable.



Qué características tienen las balizas luminosas V-16



• La baliza luminosa se coloca sobre el techo del coche desde el interior del mismo.



• Basta sacar el brazo por la ventanilla para colocar el dispositivo, que queda perfectamente sujeto al llevar un imán en la base.



• De este modo, no hay necesidad de salir del vehículo ni caminar por la calzada.



• La luz intermitente que emite el dispositivo se puede detectar a un kilómetro de distancia aproximadamente y tiene un ángulo de visión de 360 grados.



• Asimismo, dispone de una luz blanca que permite que sea utilizado como linterna.



• Su autonomía debe garantizar su uso por un periodo de 8 meses.



Grupo V16, seguridad por norma

Grupo V16, la asociación de las principales empresas independientes del sector de fabricantes de componentes, recambios y accesorios para la automoción, tiene como objetivo "incrementar la seguridad en carretera".



Las 8 empresas que conforman el Grupo, J2 , EliteBox, Miralbueno, Picoya, Pool line, Recalvi, Speed Sound y Vika, explican que solo "la homologación y el cumplimiento de la normativa actual permite salvar vidas.







