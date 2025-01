Consejos de AirHelp para mejorar los viajes en avión este 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La temporada del año, el día de la semana, incluso la hora del vuelo, son factores que pueden afectar a la puntualidad del viaje. Conocer las posibles huelgas permitirá al pasajero ir mejor preparado para enfrentarse a una posible interrupción. El 85% de los pasajeros aún no conoce sus derechos y tampoco es informado por las aerolíneas

Madrid, 20 de enero de 2025.- Recientemente, AirHelp, la empresa tecnológica que mejora la experiencia de los pasajeros durante la posible interrupción de un vuelo, ha dado los datos de retrasos y cancelaciones en vuelos con origen en España durante el 2024. Según este informe, se registraron más de 1 millón de vuelos y más de 145 millones de pasajeros que despegaron desde aeropuertos del territorio español, lo que ha supuesto un leve aumento en el nivel de tráfico aéreo y también ha desencadenado un empeoramiento de los registros de puntualidad, alcanzando tasas de interrupciones de vuelos de más del 26%.



Respecto a la situación aérea en 2025, el inicio de año está resultando desalentador. Distintas huelgas en países europeos, están afectando a la puntualidad de aeropuertos de toda Europa.



Aun así, AirHelp ofrece distintos consejos a tener en cuenta para intentar evitar problemas con los horarios de los vuelos. Además, evidentemente, de saber las épocas de temporada alta y tener claro que, en esas fechas, la congestión de aeropuertos va a ser mayor -y también el riesgo de retrasos-; el día de la semana en el que está programado el vuelo también puede influir en las interrupciones. Por ejemplo, en 2024, el peor mes para volar desde España fue julio, con un 33% de vuelos retrasados o cancelados, coincidiendo con la temporada estival.



En este sentido, los lunes están considerados uno de los peores días para volar. Las aerolíneas suelen tener una mayor tasa de cancelaciones en comparación con otros días. Asimismo, la alta demanda que se produce durante los fines de semana -viernes a domingo- puede implicar mayores dificultades para los viajeros.



Por tanto, martes y miércoles generalmente son los mejores días para volar. Al haber una menor demanda y, en consecuencia, menor tráfico en aeropuertos, hay una mayor seguridad para viajar y hacerlo en hora. Aunque esto no es una ciencia cierta, ya que hay otros factores -como los climáticos- que son incontrolables y también pueden afectar a la puntualidad de un vuelo.



Además, atendiendo a las horas del día, AirHelp recomienda volar a primera hora de la mañana, ya que, a medida que pasa el día, se produce un efecto "bola de nieve" que va acumulando las incidencias de la jornada. Por ello, los expertos aconsejan evitar los vuelos de última hora de la tarde.



Por supuesto, un condicionante muy importante son las aerolíneas. Es importante que el pasajero investigue las distintas opciones que tiene para dirigirse a su destino y elija una aerolínea con buena reputación en términos de puntualidad y servicio al cliente. Esto disminuirá el riesgo de sufrir algún imprevisto. Por ello, AirHelp elabora cada año un ranking mundial que valora las mayores aerolíneas a nivel mundial; y, ocasionalmente, elabora informes para facilitar a los pasajeros esta información. Por ejemplo, en 2024, la aerolínea más puntual para volar desde España fue Fly Play.



Otro factor que puede tranquilizar al pasajero y asegurar su llegada a destino sin incidentes es elegir vuelos directos. Los vuelos con escalas son más propensos a sufrir retrasos o pérdidas de conexiones. Aunque suelen ser más caros, coger vuelos directos evita además la posible pérdida de tu equipaje y se reduce el tiempo de viaje. Según los datos de AirHelp de 2024, en España, más de 600.000 personas tienen derecho a indemnización por una pérdida de conexión provocada por un retraso en su primer vuelo.



Si bien es cierto que muchos de estos problemas son ajenos a los pasajeros, el primer paso para evitar una situación de vulnerabilidad es aumentar el conocimiento que tienen los usuarios acerca de sus derechos como pasajeros aéreos. Según una estadística de AirHelp, el 85% de las personas que cogen un avión no conocen sus derechos. Para asegurarse de que esto no continúe así y los pasajeros se sientan más seguros, AirHelp elabora una guía anual que resume las condiciones que se deben cumplir en cada caso para recibir asistencia por parte de las aerolíneas o, incluso, una indemnización económica.



• Problema de la aerolínea: independientemente de la justificación que la aerolínea tenga, si el retraso es originado por la compañía aérea, los pasajeros tienen derecho a una indemnización adicional de hasta 600 euros en caso de retrasos de más de 3 horas en llegada a destino, cancelaciones sin aviso previo antes de los 14 días anteriores de la fecha de salida y aquellos pasajeros a los que se deniegue el embarque por overbooking.



• En el caso de interrupción por condiciones meteorológicas adversas o las urgencias médicas, la compañía aérea puede estar exenta de la obligación de compensación.



• Problemas ocasionados por personal del aeropuerto: los pasajeros no tienen derecho a recibir una compensación económica, pero, tras horas de espera en el aeropuerto, se les debe proporcionar agua y comida; transporte alternativo y alojamiento en caso de que sea necesario.







