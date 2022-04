5 consejos para organizar una despedida de soltera inolvidable, según Monkey Donkey

Seguro que en los próximos meses una amiga da el sí quiero y ha surgido esta pregunta: ¿cómo preparar una despedida original? En este artículo está la respuesta para triunfar en esta celebración tan importante

Escoger una actividad que le encante a la novia: Por ejemplo, si a la novia le gusta viajar, quizás, sería perfecto hacer una escapada europea o un road trip por España. Solo hay que preparar una maleta y ¡sorpresa! Si el grupo se inclina más por un plan por Madrid, a veces es difícil entender por dónde empezar a buscar, pero, que no cunda el pánico, para eso está Buscatea. El equipo de esta web de planes siempre está a la caza de las últimas tendencias y de los sitios más top para ofrecer un montón de propuestas de ocio en la que se incluyen opciones de juegos para DESPEDIDAS DE SOLTERA como gymkanas, cluedos o concursos, experiencias de aventura en grupo, sesiones de belleza y bienestar, etc. Solo hay que escoger la categoría que más encaja con la novia y ahí estará la opción ideal. ¡Un acierto seguro!



No puede faltar una experiencia gastronómica: Además de realizar una actividad especialmente pensada para la novia, no puede faltar un momento para reponer fuerzas y degustar una comida deliciosa. Una idea interesante es realizar una cata de vinos o de alguna bebida que le guste a la homenajeada. Si se busca un sitio de moda para ir a comer o a cenar Buscatea siempre propone los restaurantes más top de Madrid. En esta sección hay opciones para todos: sitios de comida tradicional o internacional, restaurantes con una propuesta gastronómica de lujo que deslumbran con su decoración exclusiva u opciones de cena y espectáculo para despedidas de soltera. En Buscatea está la respuesta.



Sorprender con un plan totalmente inesperado: Para que una despedida sea totalmente original lo mejor es realizar una actividad que la novia no se espere pero que sea súper divertida. Hay opciones como grabar un videoclip entre amigas, una sesión de fotos o realizar un cluedo en vivo. Según informan en Monkey Donkey cada vez son más los grupos de amigas que reservan uno de estos juegos para celebrar una despedida de soltera en Madrid en su local de Avenida de Filipinas, 4 o a domicilio. En un cluedo en vivo los participantes se transforman por unas horas en unos personajes alucinantes con secretos y crímenes que ocultar. Es como viajar en el tiempo a la época de Los Brigerton o Downton Abbey y sentirse como uno de sus protagonistas. La diversión y las anécdotas inolvidables de este día están garantizadas.



A pesar de que organizar una despedida de soltera resulte complicado en algunos momentos, seguro que, si no faltan las ganas de pasarlo bien, será una fiesta inolvidable. ¡Que viva la novia y que vivan sus amigas!







Contacto

Nombre contacto: Seo-Sem Online

Descripción contacto: https://seo-sem.online/

Teléfono de contacto: 910119760

Videos

https://youtu.be/PexRQ3eKoew