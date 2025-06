El cozy crime llega al sur: Alba García Marcos adapta el género británico al tono andaluz

(Información remitida por la empresa firmante)

‘Bloque 55’, la nueva novela de la periodista algecireña, mezcla crimen, humor y cotidianidad con una protagonista inesperada: una ama de casa, cotilla y fan de las croquetas

Madrid, 19 de junio de 2025.- El cozy crime, o "crimen acogedor", ha dejado de ser una rareza anglosajona para convertirse en una de las tendencias más refrescantes del panorama editorial español. A medio camino entre la novela negra y la comedia costumbrista, este subgénero apuesta por el humor, los escenarios cotidianos y los protagonistas amateurs. La periodista y escritora Alba García Marcos, afincada en Londres desde 2014, se suma a este fenómeno con su segunda novela, Bloque 55, un misterio doméstico ambientado en un bloque de vecinos del sur de España.



"Quería escribir una historia con una protagonista que podría ser tu vecina del quinto. Una mezcla de Miss Marple, croquetas y drama vecinal", comenta la autora.



En Bloque 55, la encargada de resolver el crimen no es una policía ni una detective profesional, sino Almudena, una ama de casa con un máster en cotilleo, otro en marcas de aspiradoras y una agenda repleta de vecinas imposibles de silenciar. Cuando aparece un cadáver en su edificio y la policía no da pie con bola, decide convertir su salón en centro de operaciones e investigar por su cuenta. El resultado: una historia que mezcla risas, tensión y olor a lejía.



La novela se inscribe en un contexto editorial en auge. Según El País, el cozy crime ha experimentado un repunte notable entre los lectores españoles, en parte gracias a la apuesta de editoriales como Alma, que ha lanzado colecciones específicas para este género, con títulos de autoras como Rhys Bowen o Kate Carlisle. En Reino Unido, su cuna, el cozy crime representa ya más del 25 % de las ventas de novela negra, según Nielsen BookScan.



"Vivimos un momento de saturación emocional. Por eso creo que estas historias funcionan tan bien: tienen suspense, pero no te dejan mal cuerpo. Puedes leer un asesinato y reírte", añade García Marcos.



Con diálogos afilados, personajes entrañables y una ambientación tan real que podría ser la del lector, Bloque 55 adapta con acento andaluz el legado de autoras como M.C. Beaton o Richard Osman.



Sinopsis

Una muerte inesperada. Un bloque de pisos lleno de secretos.



Y una mujer sin la menor idea de cómo investigar, pero dispuesta a intentarlo.



Almudena no es detective. Ni policía. Ni mucho menos espía.



Es ama de casa, especialista en croquetas, chismes vecinales y marcas de aspiradoras. Pero cuando aparece un cadáver en el edificio, su rutina da un giro más turbio que el ascensor del bloque.



Entre influencers con pasados sospechosos, presidentas de comunidad más temidas que Hacienda y amigas imposibles de silenciar, Almudena se ve envuelta en una investigación casera que huele fatal. Literalmente.



Sobre la autora

Alba García Marcos (Algeciras, 1985) es periodista y escritora. Desde 2014 reside en Londres, donde ha trabajado en medios de comunicación y gabinetes institucionales. Combina su carrera literaria con proyectos editoriales independientes y colabora como consultora de comunicación.



En su blog Las letras de Alba escribe sobre vida cotidiana, literatura y croquetas con una voz cercana, sarcástica y muy personal. Ganadora del Premio MálagaCrea de Microrrelatos (2020), y finalista del concurso de short fiction de Nueva York, su estilo se caracteriza por el humor y los personajes reconocibles.



Bloque 55 es su segunda novela publicada, tras el éxito de Más p’allá que p’acá, una comedia sobre la emigración española en Reino Unido.



Ficha técnica

Título: Bloque 55

Autora: Alba García Marcos

Género: Cozy crime, comedia

Formato: Papel y digital

Editorial: Independant Publishers

Disponibilidad: Amazon

Más info: https://librosdealbagarciamarcos.es/novelademisteriobloque55







