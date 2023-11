Se cuadruplica la búsqueda de personas con certificado de discapacidad en el mercado laboral

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 27 de noviembre de 2023.

Disjob, el portal de empleo especializado en profesionales con certificado discapacidad, detecta un creciente aumento de interés por estos perfiles y su contratación tras la aprobación de la Ley 11/2028 en Reporting Corporativo y Diversidad

Desde su entrada en vigor el 30 de diciembre de 2018, la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad, para empresas de más de 250 trabajadores, ha contribuido de forma favorable a la incorporación de profesionales diversos en las empresas españolas, entre ellos personas con certificado discapacidad.



En 2023, la contratación de personas con diversidad funcional se ha cuadruplicado respecto al año anterior, periodo en el que ya se había superado la cifra esperada para la época previa a la pandemia.



"Según las estadísticas de empleo y publicación de vacantes en www.disjob.com, los datos de incorporación que se buscaban anteriormente a la pandemia, se duplicaron en 2022. Este año continúan creciendo y ya casi se han quintuplicado las cifras obtenidas en el periodo anterior", señaló Rosa Cuartero, fundadora de Disjob y Presidenta de la Feria disCapacidad & Empleo de Barcelona.



La situación actual dista mucho de la que se vivía antes de la obligatoriedad de las empresas de rendir cuentas en materia social, y que además esta información fuera pública. Los resultados de la Ley 11/2018 son un gran número de ofertas para el sector discapacidad, pero ahora, al contrario que con anterioridad, hay menos candidatos disponibles debido a la alta demanda y que están ya trabajando. Además, las empresas buscan empleados más cualificados, desbancando a los puestos de baja cualificación. Ahora que las grandes compañías son conscientes del valor de la inclusión y la diversidad en sus plantillas, la lucha por el talento con certificado discapacidad se dispara.



"Hace unos años los candidatos cualificados o no, con diversidad funcional tenían muchas menos oportunidades de empleo, pero hoy en día la situación es totalmente distinta. Ahora es el candidato el que tiene el poder de elegir, debido a que las empresas buscan ese talento con certificado discapacidad", recalcó Rosa Cuartero.



No obstante, la Ley 11/2018 no obliga a contratar perfiles con capacidades diferentes. El aumento de participación en el mercado laboral de estos profesionales ha sido, sin duda, una consecuencia positiva del cambio de mentalidad de las empresas para mejorar su responsabilidad social corporativa, imagen, ratios de incorporación en materia legal, etc.



Sobre Disjob

Disjob es el único portal de empleo en España especializado en la búsqueda y selección de profesionales con certificado discapacidad, y que trabaja como una plataforma de empleo tradicional. Esta plataforma permite poner en contacto a empresas de todo el ámbito nacional con profesionales con diversidad funcional en búsqueda de empleo.



Actualmente, cuenta con la mayor base de datos de España de profesionales con certificado discapacidad cualificados para incorporación directa en empresas de cualquier sector. El objetivo es fomentar la contratación directa de este colectivo y erradicar la creencia de que los candidatos con discapacidad necesitan costosas adaptaciones o no tienen suficiente formación. Además, cabe destacar que el 80% de las personas con certificado discapacidad en búsqueda de empleo, se encuentran buscando este empleo a través de internet, frente al 20% que se encontrarían en entidades sociales y de difícil inserción.







