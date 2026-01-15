David Martínez (Rayden) será el presentador de la IV Gala de los Premios Letrame - Letrame Grupo Editorial

Madrid, 15 de enero 2026.- La IV Gala se celebrará el próximo 14 de febrero en el Teatro Auditorio de El Ejido.

Letrame reconocerá el talento, la dedicación y la pasión por la literatura en la celebración de sus galardones literarios, incorporando este año, al ya conocido Premio Talento dotado con 6.000 euros, el nuevo Premio Bestseller del año, que distinguirá la trayectoria literaria de sus autores.

La IV Gala de los Premios Letrame vuelve este año a sus orígenes y se celebrará en El Ejido (Almería), el 14 de febrero, en el Teatro Auditorio, en una cita muy especial para la editorial. Los premios serán conducidos por David Martínez Álvarez (Rayden), junto a Rocío Fuentes.

David Martínez cuenta con una sólida y reconocida trayectoria artística que lo ha convertido en una de las voces más singulares del panorama cultural actual. Con una carrera musical ampliamente consolidada, ha sabido combinar el rap y la poesía urbana con una sensibilidad lírica muy personal, convirtiendo sus letras en un espacio de reflexión emocional y social. Paralelamente, ha desarrollado una destacada faceta como escritor, con varias novelas publicadas que han conectado con miles de lectores y lo han situado como un referente también en el ámbito literario.

En los últimos meses, David ha vuelto a situarse en el foco cultural al anunciar su regreso a la música con el proyecto Chiquita Movida, una nueva aventura creativa con la que retoma el directo y la experimentación sonora, demostrando una vez más su capacidad para reinventarse y moverse con naturalidad entre disciplinas artísticas.

En el terreno literario, su más reciente novela, El taller de los niños interiores, propone un viaje emocional profundo en torno a la salud mental, la infancia y los procesos de sanación personal, consolidando su voz narrativa y su conexión con temas de gran sensibilidad contemporánea.

El año pasado fue su primera colaboración con los Premios Letrame, participando como invitado especial en la entrega del Premio de Poesía durante la gala celebrada en

Madrid. En esta cuarta edición, da un paso más y será el encargado de conducir la gala, desplazándose hasta El Ejido para acompañar a autores, finalistas y asistentes en una noche dedicada a la literatura, la cultura y el talento independiente.

Letrame Editorial, siempre a la vanguardia, premiará durante la gala a sus autores en diez categorías: Biografía, Crecimiento Personal, Ensayo, Novela Romántica, Relato y

Cuento, Novela Fantástica, Ficción Moderna, Novela Histórica, Poesía y Novela Negra. Cada autor nominado ya es un ganador por el solo hecho de haber sido seleccionado entre tantos, reflejando el alto nivel de calidad y originalidad requerido para ser considerado.

El acto culminante de la noche será la revelación del Premio Talento, elegido entre los ganadores de cada categoría. Un galardón acompañado de 6000 euros, destinado a apoyar y fomentar la carrera del mejor talento literario. Además, como novedad, este año se incorpora el Premio Bestseller del año que premia la trayectoria literaria de los autores de Letrame.

Con esta edición, la Gala Letrame vuelve a El Ejido, ciudad donde nació el proyecto editorial, reafirmando su vínculo con Almería y apostando por un formato cercano, emotivo y fiel a sus raíces. El Teatro Auditorio de El Ejido será el escenario de un encuentro que reunirá a escritores, profesionales del sector y amantes de los libros en una celebración que consolida a Letrame como un referente en el apoyo a la creación literaria.

La IV Gala de los Premios Letrame se presenta así como una cita imprescindible, con un maestro de ceremonias de primer nivel y una clara apuesta por la cultura hecha desde la cercanía y el compromiso con los autores.

