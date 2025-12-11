DECRUX propone una nueva forma de regalos solidarios; velas cristianas que financian proyectos sociales - DECRUX

Madrid, 11 de diciembre de 2025.-

DECRUX, iniciativa sin ánimo de lucro de velas católicas personalizables, presenta su propuesta de regalos solidarios para quienes desean unir fe, belleza, artesanía y compromiso social en un mismo gesto. A través de sus velas con oración, la organización permite a cualquier persona hacer una petición personalizada, elegir el perfume de la vela y destinar los beneficios de la compra a un proyecto social concreto entre los más de 25 con los que colaboran. Además, cada una de estas velas están manipuladas con todo su cariño por jóvenes con discapacidad intelectual en su Taller DECRUX en la Fundación CEE PRODIS.

“Cada vez más personas buscan regalos solidarios que tengan propósito y un sentido espiritual”, explican desde DECRUX. “Nuestras velas cristianas quieren ser precisamente eso: una luz encendida en todos los hogares y, al mismo tiempo, una ayuda con impacto real para quienes más lo necesitan”.

Regalos solidarios con nombre y apellidos

La propuesta de DECRUX se centra en velas solidarias de decoración que el usuario puede personalizar con una intención concreta: por un enfermo, por la familia, por los hijos, para navidad o por un difunto, entre otras. Cada vela puede incluir también una oración, convirtiéndose en un detalle significativo para regalar en Navidad, cumpleaños o cualquier momento especial.

A diferencia de otros regalos solidarios, en el proceso de compra de DECRUX, la persona elige a qué proyecto social de entre 25 con los que colabora la Asociación DECRUX se destina los beneficios de su compra. De este modo, cada pedido se convierte en un gesto concreto de apoyo a iniciativas sociales, educativas o asistenciales.

“Nuestro objetivo es que quien regala una vela DECRUX pueda decir: ‘enciende esta luz por tu intención, y además estás ayudando un proyecto social concreto con el que te sientes identificado”, señala Borja Pérez de Brea, su fundador. “Creemos que los regalos solidarios tienen que estar cargados de sentimientos y tener un impacto social medible”.

Velas cristianas para rezar, decorar y ayudar a los más necesitados

Las velas de DECRUX se inspiran en la tradición de las velas cristianas utilizadas en parroquias y en los hogares, pero adaptadas al contexto actual combinando: Diseño, Diferenciación, Belleza, Artesanía, Tradición y Compromiso Social.

La colección incluye:

VELA PERSONALIZABLE: Fusionand oración y diseño

Esta vela, icono de la marca, permite su personalización con la intención requerida por el comprador: oración por la familia, por un enfermo, por encomendación de una persona, etc. Esta exclusiva y original característica, la convierten en un regalo único para esta Navidad. Confirmando a su destinario final, gracias a esta personalización, el cariño, interés y amor de quien le hace ese regalo.

Al realizar el encargo en la web, los interesados podrán elegir entre un extenso número de peticiones ya disponibles, o si lo desean personalizar su vela con su propia petición especifica, que deberá escribir en la web, siguiendo las indicaciones del visualizador web.

Elaborada con cera de soja natural (230 gramos, de 50 horas de duración) y perfume MATER DEI, un aroma inspirado en la fragancia de flores blancas, que tan tradicionales son para las ofrendas a la Virgen María.

VELÓN DE NAVIDAD: Para encontrar lo eterno en lo cotidiano

Su edición premium llega ahora en formato XL, para celebrar el misterio de la Navidad en familia, decorando y refrescando con su aroma, nuestros hogares, que en estas fechas tan especiales estarán llenos de emotivos recuerdos y oraciones por aquellos que ya no están con nosotros. Con su luz, este Velón, se convertirá esta Navidad, en el centro de reunión de cada casa.

PACK REYES MAGOS: Recuperando Tradiciones Centenarias

Inspirado en una tradición alemana, en la que niños vestidos de Reyes Magos, recorren las casas de sus barrios, cantando villancicos para recaudar fondos para los más necesitados, marcando con una tiza bendecida, las puestas de aquellos de los que reciben donativos, las iniciales de los Tres Reyes Magos: C+M+B. (Gaspar, Melchor y Baltar).

Así, esta Navidad, DECRUX propone el Pack Reyes Magos, para que los niños de nuestras familias con sus velas adornen los tradicionales Belenes Navideños y sirvan de guía con su luz a los tres Reyes Magos, que con tanta ilusión esperan cada 6 de enero los más pequeños de la casa

Estas opciones permiten que las velas se conviertan en regalos solidarios adaptados a cada ocasión, especialmente en épocas como Navidad, bodas, cumpleaños, comuniones etc.

Una respuesta a la demanda de regalos con propósito

El interés por los regalos solidarios ha crecido en los últimos años, especialmente entre personas y familias que desean consumir de forma más responsable y coherente con sus valores. En este contexto, la propuesta de DECRUX nace como una alternativa sencilla para quienes buscan unir la dimensión espiritual con el compromiso social.

“Queremos llevar luz de Cristo a todos los hogares del mundo a través del Diseño y la Tradición”, explica Borja Pérez de Brea, fundador de DECRUX. “Cada hogar es el lugar donde se transmiten, de padres a hijos, los valores familiares que transformarán a la sociedad”.

