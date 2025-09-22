Delicatessen Argentina revela el secreto de la maduración en sus chuletones premium

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de septiembre de 2025.- En la alta gastronomía, hablar de carnes maduradas es adentrarse en un universo donde el tiempo, la paciencia y la técnica se convierten en ingredientes esenciales. La maduración no se limita a conservar, sino que transforma la carne en una experiencia sensorial única, capaz de sorprender incluso a los paladares más exigentes. Delicatessen Argentina ha convertido este proceso en el corazón de su propuesta gourmet, ofreciendo piezas seleccionadas que revelan el auténtico secreto de la maduración.

El arte de la maduración en cortes exclusivos

La compañía destaca con sus chuletones de lomo alto y de lomo bajo, madurados en cámaras dry aged que potencian los matices más profundos de cada corte. El chuletón de lomo alto Angus de Irlanda, madurado más de treinta días, concentra jugosidad e intensidad. El chuletón Hereford de Irlanda, también dry aged, aporta una textura sedosa y un sabor robusto. A esta selección se suma el chuletón gallego, que refleja la tradición cárnica local y completa un catálogo pensado para auténticos amantes de la carne.

El proceso no se detiene ahí. Los costillares de novillo Black Angus de Irlanda, trabajados en wet aged, ofrecen un perfil perfecto para la parrilla, mientras que el costillar de Charolesa-Limousin sorprende por su equilibrio entre terneza y potencia. La entraña de novillo Angus o Irish Nature, igualmente madurada con la técnica wet aged, reproduce con fidelidad el sabor inconfundible de la parrilla argentina.

Cada pieza pasa por un riguroso control de origen y trazabilidad, garantizando certificaciones de calidad y un proceso artesanal que respeta tanto la tradición como los estándares europeos.

Tradición argentina con visión internacional

Desde que abrió su primera tienda en Barcelona en 2007, Delicatessen Argentina ha consolidado una red de nueve locales en Barcelona y Madrid, además de un e-commerce con envíos refrigerados a toda la península. La cadena de frío se mantiene desde la cámara de maduración hasta la entrega final, asegurando que cada cliente reciba una pieza en condiciones óptimas.

Con una oferta que combina autenticidad argentina y diversidad internacional, la empresa se ha posicionado como referente en carnes premium. El secreto de la maduración no es solo una técnica, sino la filosofía que define a Delicatessen Argentina y la distingue en el competitivo mercado gourmet español.

