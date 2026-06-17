Dénia celebrará su nombramiento como Capital de la Dipladenia 2026 con el reparto de más de 600 plantas.

Exposición de dipladenias en un centro de jardinería participante en la campaña - DI DIPLADENIA

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña nacional Di Dipladenia ha elegido la ciudad alicantina para desarrollar una intervención floral en comercios, hostelería y espacios urbanos y acercar esta planta ornamental al consumidor final

VALENCIA, 17 de junio de 2026.

La ciudad de Dénia ha sido elegida como Capital de la Dipladenia 2026, una distinción otorgada por la campaña nacional Di Dipladenia, iniciativa impulsada por productores y centros de jardinería de toda España para dar a conocer esta planta ornamental en el mercado nacional.

Como parte de este nombramiento, el próximo 3 de julio se pondrá en marcha una acción especial que llevará más de 600 dipladenias a comercios, establecimientos hosteleros y diferentes espacios urbanos de la ciudad, convirtiendo a Dénia en el principal escaparate nacional de esta planta durante el verano.

El acto oficial de nombramiento reunirá a representantes del sector ornamental, responsables municipales, comercios y medios de comunicación, y servirá para dar inicio a una intervención floral que pretende acercar la dipladenia al día a día de vecinos y visitantes.

Más de 600 dipladenias repartidas por toda la ciudad

La acción contempla la distribución de más de 600 dipladenias en distintos puntos de Dénia con el objetivo de dar visibilidad a esta planta ornamental y reforzar la conexión entre ciudad, comercio y espacios exteriores.

Los comercios participantes recibirán plantas y material informativo sobre la campaña, mientras que diferentes establecimientos hosteleros y espacios urbanos también se sumarán a la iniciativa para contribuir a crear un recorrido floral reconocible en distintos puntos de la ciudad.

La jornada incluirá además una plantación simbólica que marcará el inicio oficial de la acción.

Una planta de la que España produce 22 millones de unidades al año

Aunque la dipladenia es una de las plantas ornamentales con mayor crecimiento en Europa, sigue siendo una gran desconocida para buena parte de los consumidores españoles.

Actualmente, en España se producen más de 22 millones de dipladenias al año. Sin embargo, alrededor del 98% de la producción debe exportarse a otros países europeos debido al escaso conocimiento que todavía tiene la planta en el mercado nacional.

La mayor parte de esta producción procede de viveros familiares situados en el arco mediterráneo, desde Almería hasta Barcelona, que generan empleo para cientos de trabajadores vinculados al sector ornamental.

La dipladenia, conocida botánicamente como Mandevilla, destaca por su larga floración, resistencia al calor y facilidad de mantenimiento, características que la han convertido en una de las plantas más valoradas para terrazas, balcones y jardines.

Una iniciativa impulsada por productores y centros de jardinería

Con el objetivo de aumentar el conocimiento de esta planta y fomentar su consumo en España, obtentores, viveros productores y más de 120 centros de jardinería pusieron en marcha en 2025 la campaña Di Dipladenia.

La iniciativa busca acercar la planta al consumidor final mediante acciones de comunicación, actividades en punto de venta y colaboraciones con profesionales del sector verde.

En su primer año de actividad, la campaña alcanzó cerca de 17 millones de impactos publicitarios y contribuyó a un incremento del 78% en volumen de ventas en los centros de jardinería participantes.

La elección de Dénia como Capital de la Dipladenia 2026 supone un nuevo paso en la estrategia de la campaña para acercar esta planta al consumidor final a través de acciones visibles en el entorno urbano y seguir impulsando el conocimiento de una de las especies ornamentales más producidas en España.

Sobre Di Dipladenia

Di Dipladenia es una iniciativa impulsada por obtentores, viveros productores, comercializadoras y más de 120 centros de jardinería de toda España con el objetivo de promover el conocimiento y consumo de la dipladenia en el mercado nacional y poner en valor la producción ornamental española.