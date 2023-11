Despacho Torres Díaz reconocido en los premios "Lawyer of the Year España 2024"

(Información remitida por la empresa firmante)

A Coruña, 22 de noviembre de 2023.

Mª Pilar Cortizo Mella, directora Jurídica de Despacho Torres Díaz y Cía., ha sido galardonada por el renombrado directorio legal Best Lawyers como "Lawyer of the Year España 2024" en la categoría "Corporate and Mergers and Acquisitions Law"

Un año más, la excelencia en la prestación de servicios en el ámbito legal ha sido reconocida en la edición 2024 de los premios Best Lawyers en España, en los que los abogados son valorados por sus compañeros de profesión.



Mª Pilar Cortizo Mella, directora jurídica de Despacho Torres Díaz, ha sido reconocida como "Lawyer of the Year España 2024" en la categoría de "Corporate and Mergers and Acquisitions Law".



El expresado reconocimiento a Pilar Cortizo Mella refleja su destacada carrera profesional, su compromiso con la excelencia legal y su relevante desempeño en el ámbito del Derecho Mercantil y Societario.



"Agradezco la buena consideración de mis compañeros. Es un honor recibir este premio de Best Lawyers, el cual representa la competencia, el trabajo y la dedicación de todo el equipo de Despacho Torres Díaz. Este reconocimiento nos motiva a seguir ofreciendo un servicio legal de calidad a nuestros clientes, por cuya confianza siempre estamos muy agradecidos ", expresó Pilar Cortizo Mella tras conocer su galardón.







Además de este reconocimiento, los profesionales de Despacho Torres Díaz, en esta edición cuentan con otras nominaciones, la propia Pilar Cortizo Mella en las categorías de "Administrative Law", "Arbitration and Mediation", "Civil Law: General Practice" y "Insolvency and Reorganization Law"; Daniel R. Garrido Pazos en la categoría de "Administrative Law" y "Corporate and Mergers and Acquisitions Law", así como el reconocimiento como "One to Watch" de Yosua Martínez Rodríguez en la categoría "Arbitratión and Mediation", reconocimiento, este último, que se otorga a prometedores abogados que se encuentran en la primera etapa de su ejercicio profesional.



El Despacho de Abogados en La Coruña Torres Díaz es un acreditado despacho coruñés con una consolidada trayectoria dentro del mundo jurídico gallego, con una destacada solvencia profesional en materia Mercantil y Fiscal, entre otras.



Desde Despacho Torres Díaz, agradecen profundamente tales reconocimientos impulsados por compañeros de profesión, en su voluntad de continuar desempeñando la abogacía, desde los más altos estándares éticos, de compañerismo y de servicio.







