El Día Internacional de las Cuevas destaca el valor del turismo sostenible y el patrimonio geológico - Asociación de Cuevas Turísticas Españolas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de junio 2026.- La Asociación de Cuevas Turísticas de España celebra este seis de junio el Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo, poniendo en valor el patrimonio geológico y el turismo consciente. Se celebran 10 años de esta reivindicación global para la protección de espacios naturales únicos.

Con motivo del Día Internacional de las Cuevas y el Mundo Subterráneo, la Asociación de Cuevas Turísticas de España (ACTE) se suma a esta conmemoración internacional para reivindicar la importancia de las cavidades turísticas como espacios únicos de conservación, divulgación científica, desarrollo territorial y Turismo Sostenible.

Las Cuevas Turísticas Españolas constituyen un patrimonio natural y cultural de enorme valor, capaz de conectar a miles de visitantes con la Historia geológica del planeta, la Arqueología, la biodiversidad y las tradiciones vinculadas al territorio. Además, desempeñan un papel fundamental en la dinamización económica de numerosas zonas rurales y de interior.

Con motivo de esta celebración, en las Cuevas y Minas que conforman ACTE se llevarán a cabo visitas guiadas especiales, talleres, representaciones y para fomentar una gran participación. Además, gracias a la adaptación de los espacios y a las nuevas tecnologías (como la realidad aumentada, el vídeo 3D y la Inteligencia Artificial), las cavidades están abiertas a todos los públicos, también a visitantes con movilidad restringida.

En 2026, se recuerda a las administraciones españolas su compromiso, adquirido en 2024, para el fomento del seis de junio como Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo ante la ONU. Hace ya dos años de la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Proposición no de Ley para la promoción de esta fecha “como vía para la preservación y la divulgación de su importancia a nivel global y permitir el desarrollo de las zonas rurales de nuestro país y la generación de empleo y actividad económica en los entornos naturales, asegurando la correcta explotación de las cavidades”.

Sin todavía avance, este paso es fundamental “para la preservación y la divulgación” de las Cuevas y para “permitir el desarrollo de las zonas rurales de nuestro país y la generación de empleo y actividad económica en los entornos naturales, asegurando la correcta explotación de las cavidades” Así lo afirma Manuel Durán, presidente de ACTE, en una carta emitida con motivo del seis de junio.

La reivindicación se extiende de manera global a través de la International Show Caves Association (ISCA). Su presidente, Friedrich Oedl, incide en la reciente aprobación del 13 de septiembre como el Día Internacional de las Cuevas y del Karst. Esta fecha viene a impulsar aún más este seis de junio, en su décimo año de celebración.

Esta edición adquiere, además, un significado especial con la celebración de CUEVATUR, el Congreso Español de Cuevas y Minas Turísticas, una cita de referencia para el sector que reunirá a profesionales, gestores y expertos vinculados al turismo subterráneo y al patrimonio geológico. El congreso servirá como espacio de encuentro para compartir experiencias, buenas prácticas y estrategias de futuro en torno a la sostenibilidad, la innovación y la gestión turística de las cavidades. Este se celebrará del 11 al 14 de noviembre en Aracena (Huelva), con el liderazgo de la Gruta de las Maravillas.

Desde ACTE se destaca que las cuevas turísticas representan mucho más que un recurso turístico: son espacios de conocimiento, emoción y sensibilización ambiental que permiten al visitante descubrir un mundo fascinante bajo la superficie.

La Asociación invita a ciudadanos, instituciones y medios de comunicación a sumarse a esta celebración internacional y a seguir descubriendo el extraordinario patrimonio subterráneo existente en España.

Sobre ACTE

La Asociación de Cuevas Turísticas (ACTE) es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por más de 40 Cuevas y Minas Turísticas de España y Portugal. Entre los objetivos planteados por ACTE, destaca la divulgación y la conservación del mundo subterráneo, junto al desarrollo económico de las zonas rurales, siempre desde el equilibrio que representa el Turismo Sostenible.

ACTE lleva a cabo, a lo largo de todo el año, tanto actividades encaminadas a dar a conocer sus Cuevas y Minas, como a la formación de profesionales en la excelencia turística. Entre dichas iniciativas destaca la campaña en torno al seis de junio, el Día Internacional de las Cuevas y el Mundo Subterráneo y CUEVATUR.



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