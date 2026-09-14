Diez bienales de arte más prestigiosas del mundo arrancan en torrijos la Bienal Viral

(Información remitida por la empresa firmante)

Torrijos, 14 de septiembre de 2026.– El eje cultural Madrid-Torrijos-Toledo se ha consolidado como el epicentro del debate artístico global bajo el lema "Infección Positiva: Redes del Sur Global y Activación Territorial". El I Ágora Internacional de Bienales de Arte Contemporáneo, un evento pionero concebido por la Bienal Viral y el Museo La Neomudéjar, ha arrancado en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Torrijos con una primera jornada marcada por un intenso diálogo institucional entre la alta gestión cultural y los poderes públicos.

La jornada inaugural del I Ágora Internacional de Bienales en el Ayuntamiento de Torrijos reúne a representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las diputaciones de Toledo y Cáceres con los comisarios del Sur Global.

El encuentro estratégico, impulsado por el Museo La Neomudéjar, busca blindar la estabilidad del arte contemporáneo en el entorno rural y semiurbano.

Un frente común entre la norma y la creación

La sesión inaugural ha escenificado un hito político: sentar en un mismo plano técnico a los legisladores del territorio y a los creadores artísticos internacionales. La primera jornada ha contado con la participación activa de representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y la Diputación de Cáceres, junto a alcaldes y concejales de la comarca.

El debate político se ha centrado en la necesidad urgente de diseñar herramientas normativas y presupuestarias estables que saquen al arte contemporáneo de la intermitencia habitual y lo consoliden como un motor de fijación de población y desarrollo rural. Los responsables institucionales han asumido el reto de legislar a largo plazo para facilitar el asentamiento de proyectos culturales sostenibles fuera de las grandes capitales.

Por su parte, Francisco Brives, director de la Bienal Viral, ha destacado el salto cualitativo del proyecto tras una década de trayectoria internacional del festival IVAHM: “Evolucionamos hacia la Bienal Viral como un modelo descentralizado que utiliza el videoarte y las artes digitales (Media Arts) como herramientas de bajo impacto ambiental y alta rentabilidad cultural y turística para los municipios de acogida”.

Alianza global y prospección del patrimonio para 2027

El ágora ha logrado congregar a los máximos responsables de diez de las bienales más influyentes de América y Europa, incluyendo la Bienal de Cuenca (Ecuador), la Bienal de La Habana (Cuba), la Trienal de Nueva York (EE.UU.), la Bienal del Chaco (Argentina) y BIENALSUR, entre otras. Comisarios y expertos de la talla de Hernán Pacurucu, Nelson Ramírez de Arellano, Dagmara Wyskiel o Marta de Menezes debaten estos días con los gestores públicos cómo el arte puede transformar los flujos turísticos convencionales.

Más allá de las ponencias teóricas, el encuentro tiene un objetivo práctico inmediato: realizar la prospección técnica de los espacios patrimoniales de Castilla-La Mancha que albergarán la prestigiosa Bienal Nómade en 2027. Enclaves históricos de la comarca, como el Silo de Torrijos, el Hospital de la Santísima Trinidad, el sitio histórico de Melque o el Convento de Santa Fe en Toledo, servirán de inspiración para los proyectos expositivos del próximo año.

Impacto económico y formativo local

El evento no solo busca el impacto intelectual, sino también la activación económica inmediata del tejido local de Torrijos a través de alianzas con la empresa privada. La delegación internacional de directores y comisarios se convertirá en embajadora de la gastronomía de la tierra gracias a la colaboración de establecimientos de referencia de la localidad como La Venta de los Montes, el Hotel Castilla y el restaurante La Panza.

Las jornadas, que continúan hoy en Torrijos antes de trasladarse los días 14 y 15 de septiembre al Convento de Santa Fe de Toledo, cuentan con rango formativo certificado por el Museo La Neomudéjar y la Maestría en Pedagogía en las Artes, orientadas a la especialización de futuros gestores públicos. El acceso a las sesiones de debate (en horario de 11:00 h a 14:00 h) es completamente gratuito, requiriendo inscripción previa obligatoria en los canales de la organización debido al estricto límite de aforo de las salas municipales.

Torrijos, 14 de septiembre de 2026.