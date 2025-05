Se dispara la demanda de casas autosuficientes desenchufadas de la red eléctrica

(Información remitida por la empresa firmante)

Las viviendas energéticamente independientes de Grupo Index no sufrieron el apagón histórico gracias a sus placas solares, baterías y geotermia. Generan energía, la almacenan y se autogestionan para ahorrar en los consumos, ya que están desconectadas de la red eléctrica tradicional. Tras el apagón, la demanda de casas desenchufadas se ha disparado aún más, y sobre todo en viviendas unifamiliares

"Se busca casa desenchufada de la red eléctrica tradicional". Son las viviendas más buscadas tras el gran apagón en toda España, ya que logran esquivar las incidencias de Red Eléctrica, tanto una caída del suministro generalizada, como la ola inflacionista que disparó los precios de luz y gas durante meses, porque no tienen facturas energéticas. Desde Grupo Index, expertos en viviendas eficientes, confirman que su demanda se ha disparado.

Madrid, 16 de mayo de 2025.- Tras las oscilaciones que ha sufrido el mercado energético en los últimos años, el mercado inmobiliario registra una demanda al alza de viviendas con solución energética eficiente y que implemente dotaciones de producción y almacenamiento. Destaca un mayor interés sobre las viviendas independientes de la red eléctrica tradicional, ya que al estar desconectadas no tienen facturas de electricidad ni calefacción.



Para las familias españolas, estas prestaciones de eficiencia y ahorro energético ya era una premisa importante a la hora de comprar una vivienda, por lo que las casas con placas solares, suelo radiante, geotermia o almacenamiento y baterías estaban entre las más buscadas desde hace muchos meses. Además, la escasa oferta de estas viviendas ha provocado en los últimos meses un desequilibrio en el mercado inmobiliario en prácticamente todas las tipologías, y de forma destacada en los chalets unifamiliares.



"Desde el apagón generalizado e histórico sufrido en la Península Ibérica el pasado 28 de abril, la demanda de viviendas desconectadas de la red eléctrica e independientes energéticamente se ha disparado exponencialmente", aseguran desde una de las promotoras más especializadas en casas eficientes, Grupo Index Madrid.



En todas las tipologías de viviendas, la solución energética es una de las prestaciones que más preocupa a sus futuros propietarios, aunque donde más se ha notado es en los chalets unifamiliares por sus características.



"Desde hace meses, entre las primeras preocupaciones que preguntan las familias cuando buscan comprar una casa nueva es la solución energética que tiene la vivienda. Los consumos energéticos han pasado a ser una cuestión prioritaria, especialmente después de la Guerra de Ucrania y la ola inflacionista que encareció notablemente todas las energías. Desde entonces, son muchos los compradores que consultan desde la primera llamada si la casa tiene placas solares y baterías, o si reduce el gasto con geotermia o suelo radiante. Evidentemente, desde el gran apagón que dejó a oscuras a casi todo el país, muchísimos clientes han llamado con interés en adquirir una Casa Desenchufada Index".



Hoy en la Comunidad de Madrid hay pocos ejemplos de viviendas 100% desconectadas de la red eléctrica tradicional gracias a sus propias energías renovables, como es el caso de Grupo Index, que tiene ahora mismo en comercialización 3 promociones de Casa Desenchufada. Concretamente, a la venta hay viviendas autosuficientes en las localidades madrileñas de Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en la zona de Puerta de Hierro en Madrid capital.



Hacia un nuevo modelo de vivienda

Más allá del ahorro energético, estas viviendas representan una nueva filosofía de vida: autonomía, sostenibilidad y preparación ante situaciones de incertidumbre. Desde Grupo Index explican que ya no se trata de una tendencia ecológica, sino de una necesidad real ante un sistema vulnerable e impredecible.



"Construir viviendas que no dependan de la red eléctrica es responder a una demanda creciente de seguridad y estabilidad energética", apuntan desde el equipo técnico de la promotora. La experiencia del apagón ha demostrado que los desafíos del futuro, en cualquier momento, se convierten en los problemas del presente y los hogares deben tender a estar capacitados para resistir retos que hoy la tecnología ya puede solventar, como en este caso.



En un giro llamativo del mercado inmobiliario, han sido las pequeñas y medianas promotoras las que se han adelantado en la implantación de estos modelos. Mientras las grandes constructoras siguen apostando por desarrollos masivos aún ligados a la red, firmas más ágiles como Grupo Index han dado el salto hacia viviendas autónomas, eficientes y resilientes. Demostrando que un sector fundamental como la vivienda no puede permanecer estanco y hermético a las nuevas tecnologías y soluciones.







