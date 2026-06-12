El doctor Manuel de la Peña desea de corazón que el Papa León XIV llegue sano a los 120 años

El doctor Manuel de la Peña con el Papa León XIV. - Román W.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio de 2026. - En el marco de una audiencia privada en la Nunciatura, el doctor de la Peña le puso al Santo Padre como ejemplo a Sor Rosario Soto de 112 años y al cardenal Acerbi de 100 años

El pasado martes 9 de junio a las 09:00, el Papa León XIV recibió en audiencia en la Nunciatura Apostólica de España, además del doctor Manuel de la Peña, a otras destacadas autoridades eclesiásticas y personalidades de la sociedad civil, a quienes les hizo entrega de la Medalla de Oro de su Pontificado.



El prestigioso cardiólogo doctor Manuel de la Peña, reconocido como experto mundial en longevidad, ha estudiado a más de 350 centenarios y supercentenarios, motivo por el cual le regaló su bestseller al Sumo Pontífice titulado Guía para vivir sanos 120 años con una dedicatoria que el afamado doctor le leyó literalmente al Santo Padre, que dice:



"Al Papa León XIV, que en estos días ha logrado convertir Madrid en una ciudad espiritual, creando un gran movimiento de la juventud y sembrando la chispa de una humanidad nueva. Al igual que la monjita Sor Rosario Soto, que vive en Santander con 112 años, le deseo de corazón que llegue sano a los 120 años para seguir construyendo el camino a Cristo. Con todo mi afecto y admiración. Con fe y oración es más fácil curar".



Un Papa de costumbres sanas

El Papa León XIV, con 70 años, tiene el mismo denominador común de los centenarios de las 'zonas azules', ya que es de costumbres sanas, tiene disciplina, gran fuerza de voluntad, es metódico, hace ejercicio físico todos los días; cuando era misionero, caminaba 8 horas seguidas con los pobres, le gusta jugar al tenis, fue jugador de fútbol y de rugby, camina por los jardines del Vaticano, le encanta cantar en misa y la música (que alarga la vida), hace meditación, vive con serenidad, conexión social y espiritualidad agustiniana que combina con una rutina de entrenamiento físico.



Hace una dieta sana y equilibrada, no fuma ni bebe alcohol y, obviamente, tiene un propósito vital. Este estilo de vida saludable lo tiene integrado en su día a día, así de claro lo afirma el doctor Manuel de la Peña.



Como buen matemático que es, tiene una memoria prodigiosa que raya en lo 'superdotado'. Es muy observador y analítico, con una mirada profunda y espiritual; en su audiencia, "me contagió su alegría, serenidad, esperanza y fe", señala el doctor De la Peña.



Su gran control mental le hace imbatible frente al estrés y las adversidades, algo que aprendió en Perú en su admirable etapa de misionero. Tiene una gran agilidad mental y movilidad física (lo que le permite conservar su masa muscular), y así lo demostró pronunciando varios discursos al día, subiendo y bajando escaleras sin ninguna ayuda, recorriendo las calles en su papamóvil, de pie y saludando sin parar, cogiendo a bebés en sus brazos y cambiando continuamente de escenario y público, lo que puso a prueba su alta capacidad de resistencia a itinerarios extenuantes en su visita maratoniana a España, afirma De la Peña.



El Nuncio, que, al igual que el Papa León XIV, es de costumbres sanas, encargó pan artesanal con el premio "migas de oro", del que disfrutó en su residencia en Madrid el Santo Padre. Un pan de levadura madre fermentado de forma tradicional y con alto contenido en probióticos, lactobacillus reuteri, que segrega reuterina, un antimicrobiano natural que protege el microbioma.



Medita a diario

León XIV practica a diario la meditación, otra costumbre sana, que logró contagiar a la juventud. Prueba de ello son los 500.000 jóvenes concentrados y muchos arrodillados en el Paseo de la Castellana para hacer una 'meditación del Evangelio' con silencios intermitentes de cinco horas de duración y convirtiendo Madrid en una ciudad espiritual.



Los mensajes que lanzó el Santo Padre son esenciales para sembrar la humanización nueva en la juventud y entre ellos se encuentran literalmente: 'la comunicación puede herir o sanar', 'que el progreso tecnológico tenga en cuenta a los ancianos', 'salud mental', 'fortalecer los sistemas de salud', 'el pasado no condena el futuro', 'la fe da vida, la fe da esperanza'.



Una audiencia con personalidades relevantes

Entre las autoridades eclesiásticas presentes en dicha audiencia se encontraban el Decano del Tribunal de la Rota, Monseñor Carlos Manuel Mora, el primer consejero de la Nunciatura, Monseñor Román Walczak, y el Rector y Vicerrector de la Basílica de la Nunciatura Apostólica en Madrid, todos ellos capitaneados por su anfitrión, el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Monseñor Piero Pioppo, quien agradeció la admirable labor de los asistentes a la audiencia.



En octubre de 2025, De la Peña fue recibido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, quien a sus 100 años le bendijo sesenta rosarios que el célebre doctor regala a todas las personas a las que realiza entrevistas clínicas tras cumplir 100 y 110 años de edad. Nació el 23 de septiembre de 1925, ocupó el cargo de prelado de la Soberana Orden de Malta (2001-2015) y es el cuarto purpurado en la historia en llegar a los 100 años. Asimismo, al doctor le otorgaron el 3 de mayo del 2023 el Nihil Obstat concedido por el cardenal Osoro, quien literalmente dijo: "Se trata de un buen cristiano, hombre de buena fama, íntegro y sanas costumbres".



De la Peña también ha recibido del cardenal Omella, en el 2017, el reconocimiento a sus escritos sobre la influencia de la oración en la curación y en la salud, quien le trasladó: "Gracias por sus escritos sobre los beneficios de la oración en la salud; siga siendo apóstol de ese camino tan beneficioso que el mismo Cristo nos enseñó a practicar".



Manuel de la Peña mantiene una estrecha relación con Sor Rosario Soto, la monja más longeva de 112 años, y también con Sor Purificación Ojanguren, de 100 años, cuyo hermano Martín Ojanguren está en proceso de beatificación. Y también con el Nuncio Apostólico en la Unión Europea Bernardito Auza.



Por otra parte, la esperanza de vida se va a disparar los próximos cinco años y, de hecho, se está evaluando la capacidad senolítica de más de 800.000 moléculas y otros tratamientos innovadores que frenarán el envejecimiento y alargarán la vida libre de enfermedades.



En la historia de la humanidad, más de 5.000 personas han pasado de los 110 años; en la actualidad, cerca de 700.000 personas pasan en el mundo de los 100 años y la persona que batió el récord de longevidad ha sido la mítica francesa Jeanne Calment, que vivió hasta los 122 años. Con estas evidencias, se puede predecir que el Papa León XIV vivirá sano 120 años, finaliza el doctor De la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y director de la Cátedra de Corazón y Longevidad.







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Pie de foto: El doctor Manuel de la Peña con el Papa León XIV.

Autor: Román W.