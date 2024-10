Dos miembros de la AESS, Storemore y Alkila Trasteros, premiados en los FEDESSA Industry Awards 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

España es el país con mayor número de representantes y premios obtenidos en el Congreso Europeo de FEDESSA celebrado en Estocolmo

Madrid, 31 de octubre de 2024.- La Asociación Española de Self Storage (AESS) celebra el reconocimiento de dos de sus miembros en los prestigiosos FEDESSA Industry Awards 2024, que premian la excelencia y la innovación en el sector del Self Storage en Europa. La ceremonia, que tuvo lugar durante el congreso anual de la Federación Europea de Asociaciones de Self Storage (FEDESSA) en Estocolmo, destacó el creciente protagonismo de las empresas españolas en un mercado en expansión y cada vez más competitivo. Con un notable número de representantes y galardones obtenidos, España se consolida como un referente europeo en el sector, impulsando la innovación en sostenibilidad, gestión y crecimiento.



FEDESSA Industry Awards 2024

Dos socios de AESS fueron galardonados durante la ceremonia. En primer lugar, la empresa Storemore fue protagonista con dos primeros premios:



• Independent Store of the Year: El centro de Storemore en Carabanchel fue elegido como el mejor de Europa, destacando su excelencia operativa y un enfoque centrado en el cliente.



• Sustainability: El centro de Storemore en Móstoles se convirtió en el primero en España en obtener la certificación BREEAM España Excellent, gracias a su compromiso con la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos.



Además, Storemore logró dos segundos puestos:



• Manager of the Year: La store manager Ana Carpintero Santos fue galardonada por su liderazgo y capacidad para gestionar operaciones de manera sobresaliente.



• Conversion of the Year: El centro de Storemore en Ciudad Lineal fue premiado por su destacada capacidad de renovación y modernización.



Por otro lado, Alkila Trasteros también fue premiado con un primer puesto en la categoría Manager of the Year, en la que Gabriela Núñez fue reconocida como la mejor manager de Europa, lo que refleja su habilidad para liderar el crecimiento de su centro.



Necesito un Trastero, socio operador de AESS, quedó finalista en la categoría de Expansión del Año, después de haber logrado un impresionante crecimiento en los últimos 18 meses.



Asimismo, Universal Self Storage, proveedor de AESS fue galardonado con el tercer premio en la categoría de Innovación por su innovador sistema de contenedores plegables que permite reducir las emisiones en un 90% durante el transporte ofreciendo soluciones de almacenamiento completamente neutrales en carbono. Le sigue como finalista en esta categoría, por segundo año consecutivo, Puertas Sánchez gracias a su sistema de estanterías modulares "Optimus".



En palabras de Sole Martínez, gerente de la AESS, "es un orgullo ver cómo las empresas españolas están marcando la diferencia en el sector del Self Storage en Europa. Los éxitos de todas ellas demuestran el gran trabajo que se está haciendo desde España, donde la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la gestión son clave para el crecimiento de este mercado". Y añade: "Estos reconocimientos no solo validan los esfuerzos de estas compañías, sino que también refuerzan la posición de España como un referente en el ámbito del Self Storage. Seguiremos apoyando a los asociados para que continúen liderando con éxito este mercado en constante evolución".



17º Congreso y Feria de Proveedores

El buen momento que vive el sector en España se reflejará también en el 17º Congreso y Feria de Proveedores de AESS, organizado por la AESS en colaboración con FEDESSA. Los días 12 y 13 de marzo de 2025, el Hotel Puerta América en Madrid será el escenario de este evento clave, que reunirá a más de una veintena de proveedores de España, Europa y América para debatir las tendencias que están transformando el Self Storage.



Además de la feria, durante estos dos días se realizará un tour por diferentes centros punteros de la capital y alrededores y se contará con la presencia de expertos oradores, nacionales e internacionales, que compartirán temas de actualidad. Además, los participantes podrán conocer de primera mano a sus competidores más cercanos en una cena de networking.



Se puede obtener más información sobre el evento en esta página web



Acerca de AESS

La Asociación Española de Self Storage (AESS) es la única asociación oficial en España y es miembro de FEDESSA (Federación Europea de Asociaciones de Self Storage). Su objetivo principal es unificar la visión del sector del Self Storage a través de todos los agentes involucrados (operadores, proveedores, inversores) informando e incrementando la notoriedad pública de este sector. Reúne tanto a grandes operadores como a pequeños, que ofrecen soluciones de autoalmacenaje a particulares y empresas, cumpliendo con un estricto código deontológico y garantizando un servicio de calidad al cliente final, además de velar por la salud del sector.







